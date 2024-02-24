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彰化小姊弟遭撞飛 急診兒科醫整理孩童安全過馬路3重點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

彰化縣伸港鄉3名小姊弟過馬路時發生重大車禍，目前2名小姊姊命危住院搶救，么弟輕傷已出院。彰化秀傳醫院急診兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」整理孩童交通安全，提供家長參考。

他表示，前幾天伸港夜間發生一件不幸的姊弟3人過馬路遭撞無照駕駛老翁撞飛，較為嚴重的姊姊當場昏迷送去彰濱秀傳醫院呈現OHCA現象，姊姊後來轉來彰化秀傳總院，腦部蜘蛛膜下腔出血伴隨嚴重肺部挫傷，已轉至加護病房治療。

黃士倫提醒家長，孩童的交通安全有隱憂，建議「紅綠燈僅供參考」，他都跟自己孩子說過紅綠燈時，即便行人綠燈，穿越馬路也要看左再看右，要不停左右觀望。他曾經問過一個被車撞到的國小六年級學童，對方說，過馬路前明明看是綠燈才走過去，還是莫名其妙被撞。

第二，穿著明亮的衣物。黃士倫表示，讓小孩盡量穿著明亮色系的衣服，譬如黃色、鮮豔色彩的服裝、騎車腳踏車使用閃紅小燈、反光版。

第三，清晨、黃昏、深夜特別注意，黃士倫表示，盡量不讓孩子在這些時間自行在馬路上行走穿越斑馬線。光線昏暗提高事故的發生率，在急診發生重大事故，多在人警覺性鬆懈的時段，常常是天剛亮的清晨、傍晚、深夜。

他表示，高齡駕駛反應差，尤其這次事故肇事者是無照駕駛。路上不乏高齡駕駛無照駕駛的，這方面得政府多加檢視重罰，是不是要比照日本駕照超過一定年齡需要幾年做一次考核。

彰化伸港發生重大車禍，重傷的11歲女童住院治療，仍有生命危險。圖／秀傳提供
彰化伸港發生重大車禍，重傷的11歲女童住院治療，仍有生命危險。圖／秀傳提供

彰化 車禍

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