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慣竊遭警棍捅腹猝死派出所 恆春3警1收押 縣警局報停職

影／ 慣竊遭警棍捅腹猝死派出所 恆春3警1收押 縣警局報停職

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣警局恆春分局建民派出所3名員警2月16日查緝一件機車竊盜案時，蔡姓竊嫌不願配合並抵抗，員警強力制伏帶回，在候訊前就倒地不起，緊急送醫不治；縣警局主動報請屏東地檢署偵辦，法醫解剖發現蔡嫌胰臟破裂，檢方發現3人執法全程未打開密錄器，其中涉嫌以警棍對蔡捅腹部的詹姓警員，因交代不清，檢方向法院聲押獲准。

縣警局長戴台捷對此案深表痛心，將依法報請詹員停職，所長記過一次並調整非主管職務、分局長則予連帶行政處分，另從重追究相關人員考核監督不周責任；他表示，縣警局一再告誡員警與民眾有接觸的案件狀況，必須全程打開密錄器，將持續強化員警各項執法專業與警風紀要求，並落實程序正義，以端正優良警紀獎優汰劣，避免是類案件再次發生。

警方調查，建民派出所詹姓等3名男警員，16日晚上6時據報前往恆春鎮光復路查緝涉嫌偷竊機車的蔡姓嫌犯，疑因蔡不願配合並抵抗，3名警員合力制伏後帶回，7時帶回派出所，蔡被上銬等候製作筆錄時突然倒地，警員緊急CPR並請救護車送往恆春旅遊醫院，經搶救後仍在晚間9時多不治；50歲蔡姓竊嫌是高雄人，有多項偷竊及吸毒前科，因疾病纏身且久未與家人聯絡，在派出所猝死後，家屬對死因沒有太多意見。

屏東縣警局在案發後主動報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，縣警局調查發現，蔡在現場遭逮捕後到帶回派出所後死亡，到場警員身上的密錄器都沒開，只保全派出所內嫌犯猝死及急救的監視器影像，法醫解剖調查發現胰臟破裂，3名涉案警員中，兩人供述當天案發過程，檢方請回，疑持警棍對蔡捅腹部的詹姓警員，不承認有執法過當行為，被檢察官向法院聲押獲准。

臉書社團「靠北Police」有不滿警員發文批評影射，因蔡姓竊嫌本身多項前科且疾病纏身，讓家屬對其遭逮捕後在所內死亡，一度沒有太多質疑，但一條人命在警局裡消失，認為台灣警察固然辛苦，但近年不少年輕警員流於情緒性執法過當，實在有必要檢討。

屏東縣警局恆春警分局建民派出所員警疑執法過當造成蔡姓竊嫌死亡。圖／民眾提供
屏東縣警局恆春警分局建民派出所員警疑執法過當造成蔡姓竊嫌死亡。圖／民眾提供

密錄器 屏東縣 恆春

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