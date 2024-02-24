影／ 慣竊遭警棍捅腹猝死派出所 恆春3警1收押 縣警局報停職
屏東縣警局恆春分局建民派出所3名員警2月16日查緝一件機車竊盜案時，蔡姓竊嫌不願配合並抵抗，員警強力制伏帶回，在候訊前就倒地不起，緊急送醫不治；縣警局主動報請屏東地檢署偵辦，法醫解剖發現蔡嫌胰臟破裂，檢方發現3人執法全程未打開密錄器，其中涉嫌以警棍對蔡捅腹部的詹姓警員，因交代不清，檢方向法院聲押獲准。
縣警局長戴台捷對此案深表痛心，將依法報請詹員停職，所長記過一次並調整非主管職務、分局長則予連帶行政處分，另從重追究相關人員考核監督不周責任；他表示，縣警局一再告誡員警與民眾有接觸的案件狀況，必須全程打開密錄器，將持續強化員警各項執法專業與警風紀要求，並落實程序正義，以端正優良警紀獎優汰劣，避免是類案件再次發生。
警方調查，建民派出所詹姓等3名男警員，16日晚上6時據報前往恆春鎮光復路查緝涉嫌偷竊機車的蔡姓嫌犯，疑因蔡不願配合並抵抗，3名警員合力制伏後帶回，7時帶回派出所，蔡被上銬等候製作筆錄時突然倒地，警員緊急CPR並請救護車送往恆春旅遊醫院，經搶救後仍在晚間9時多不治；50歲蔡姓竊嫌是高雄人，有多項偷竊及吸毒前科，因疾病纏身且久未與家人聯絡，在派出所猝死後，家屬對死因沒有太多意見。
屏東縣警局在案發後主動報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，縣警局調查發現，蔡在現場遭逮捕後到帶回派出所後死亡，到場警員身上的密錄器都沒開，只保全派出所內嫌犯猝死及急救的監視器影像，法醫解剖調查發現胰臟破裂，3名涉案警員中，兩人供述當天案發過程，檢方請回，疑持警棍對蔡捅腹部的詹姓警員，不承認有執法過當行為，被檢察官向法院聲押獲准。
臉書社團「靠北Police」有不滿警員發文批評影射，因蔡姓竊嫌本身多項前科且疾病纏身，讓家屬對其遭逮捕後在所內死亡，一度沒有太多質疑，但一條人命在警局裡消失，認為台灣警察固然辛苦，但近年不少年輕警員流於情緒性執法過當，實在有必要檢討。
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