影／高雄男違停遭警盤查 慶幸逃過酒測卻因這行為被上銬

王姓男子前晚駕車違停在高雄市三民區一處路口，巡邏警網撞見攔查，王交出證件，警方稱讚他手臂刺青漂亮，王原本和警方說笑，酒測也無酒駕行為，以為可就次逃過，後警方發現車中飄K味，追問下，王才乖乖交出一小包K他命，當場被上銬逮捕。

三民一警分局哈爾濱街派出所員警前晚9時許執行巡邏勤務，巡經熱河二街與嫩江街口時，見轎車駕駛王姓男子（33歲）違規停車，遂將其攔下盤查。

王男當時交出證件受檢，也願意酒測，過程中，警方還稱讚王手臂刺青刺得很漂亮，結果王通過酒測，無酒駕行為。

後警方聞到車中飄散K味，車中有一包香菸，懷疑王當時在車中吸K菸，要求王先將香菸盒拿出，經追問下，王才乖乖交出藏在紙袋內一小包K毒，當場將王上銬逮捕；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪函送裁罰。

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