出事路口行穿線是斜的 學者：應退縮

彰化縣伸港鄉前晚發生行人地獄事件，3名國小的姊弟走在斑馬線上，遭轎車撞飛，造成2重傷1輕傷。民眾直指路口設計有問題。記者黃仲裕／攝影 彰化國小三姊弟前天過馬路遭撞傷，事後發現該路口為典型「三缺」路口，彰化警方統計該路口近三年每年各發生八到十一件車禍。對此，消基會交通委員會召集人李克聰點出三點警示，強調斜高路口的行穿線可退縮，降低行人過馬路風險；交通學者則認為，可思考調整「行人清道時間」，避免發生搶時間通過的狀況。

李克聰說，該事故給社會的警示有三點，包括斜高路口行穿線的視線死角、高齡者駕駛風險、小朋友闖紅燈。

他指出，斜的行穿線通常較長，行人穿越時間也會增長，讓過馬路的風險變高，建議行穿線應退縮到適當距離，變成「直的」行穿線，除可縮短行人穿越時間，也能減少駕駛視線死角。另考量高齡者步伐緩慢，過大路口無法一次通過，若設置庇護島，穿越馬路一半仍有安全空間。

他也提到，肇事駕駛是無照駕駛的七十四歲中高齡者，監理部門應多加留意，未來會不會有七十五歲高齡者嫌認知測驗麻煩，索性不換駕照，導致無照駕駛變多，針對此類潛藏危險駕駛該如何監管。

李克聰說，該事故行人穿越線雖是紅燈，是否是行人走到一半才變紅燈或闖行，仍有待調查，但這也凸顯行人穿越馬路的危險性，尤其禮讓行人運動推行後，闖紅燈的行人變多，遵守交通規則需加強宣導。

逢甲大學智慧運輸與流創新中心副主任鍾慧諭也說，除了調整路口硬體設計，還可思考調整「行人清道時間」，亦即讓行人只能在行人綠燈時進入路口，並在合理秒數內安全通過，避免搶時間通過的狀況。

陽明交大榮譽退休教授張新立則認為，無論路口、行穿線是不是斜的，開車經過路口本來就應該要減速，如果是視線不清楚釀災，路口就必須重新設計；再者，行人的過馬路文化也有待提升，孩童盡量避免單獨過馬路。