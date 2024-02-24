彰化「三缺」路口 無照翁撞飛三姊弟

彰化念國小的三姊弟前天手牽手走路回家被住戶監視器拍下，不料遭撞。圖／讀者提供 彰化縣伸港讀小學的陳姓三姊弟，前晚牽手走在路口行穿線時，遭無照駕駛的七十四歲蕭姓男子開車撞上，造成小四和小三的姊妹命危。網友觀察肇事地點是標準缺行穿線退縮、缺人行道、缺行人庇護島的「三缺」路口，也未加強輔助照明，容易造成駕駛視線死角，也讓行人過馬路風險提高，批交通部仍生不出標準化的道路設計規範。

事故地點位於台十七線、台六十一乙線路口，屬於交通部公路局轄管省道。公路局彰化工務段與彰化縣警局昨到場會勘，發現行穿線與路口呈斜角，行穿線若退縮，確實步行距離會變短，有改善空間。

交通部長王國材則強調，不停讓行人就是重罰，開放民眾檢舉且記三點。此外，像是超速、闖紅燈等危險行為仍不考慮取消記點且重罰。

3姊弟車禍 出事路口「3沒有」 製表／生活文教中心、都會地方中心

陳姓三姊弟前晚走在伸港鄉建國路與美港路口（台十七線跟台六十一乙線）行穿線時，遭蕭男駕休旅車撞擊，兩姊妹遭拖行約十公尺，妹妹到院前沒呼吸心跳，經急救仍昏迷，姊妹傷勢嚴重，有生命危險。小一的弟弟因腳部扭傷送醫，已出院。

警方初步調查蕭男沒酒駕、沒超速，但無照駕駛，監視錄影畫面顯示休旅車疑似未減速。蕭男筆錄時表示當時未看到前方三人，發現時已撞上，詳細肇因仍查。警方調查蕭男在綠燈時直行，但監理資料顯示他沒有考汽車駕照紀錄，等於長期無照駕駛，肇事車輛車主應是家人，蕭男去年曾在彰化發生車禍，被開過無照駕駛罰單。

關注交通問題的臉書攝影師粉專「第四維度Photography」發文砲轟，痛批肇事路口的兩條路是交通部管的，又是沒行穿線退縮、沒人行道、沒行人庇護島、標準最爛的四線車道，連無照駕駛的老翁也無力把關。

長期關注行人交通安全的網紅Cheap也表示，正常邏輯都知道，行穿線很危險，應該減少行人在上面的時間，結果彰化伸港車禍的行穿線，竟然是斜的。

逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心副主任洪百賢說，肇事路口與行穿線斜交角度大，退縮行穿線，以縮短過馬路時間，不失為改善方法。類似路口應擴大盤點，結合工程、安全教育和執法改善。

至於蕭男長期無照駕駛，彰化法界人士指出，肇事後繼續無照駕駛釀成死傷等重大意外，依法須負刑責，並得加重其刑至二分之一。