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遭撞姊妹命危 阿伯自責未接送

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍劉明岩／彰化報導

彰化念國小的三姊弟遭撞，姊姊在學校畫下與妹妹牽手展現手足情深，如今雙雙急救中，令人鼻酸。記者林敬家／翻攝
彰化念國小的三姊弟遭撞，姊姊在學校畫下與妹妹牽手展現手足情深，如今雙雙急救中，令人鼻酸。記者林敬家／翻攝
彰化縣伸港鄉念國小的三姊弟是中低收入戶單親家庭，平日與阿公、阿伯同住，上下學多由阿伯接送，但前天阿伯身體不適就醫，原請鄰居代為接送，但人還沒接到，三人將近晚間八時就自行走路返家，途中發生意外，阿伯和鄰居都相當自責。

陳姓姊妹遇劫正與死神拔河，昨天剛好是四年級姊姊的生日，學校同學們一早為她集氣，祝福早日康復。

據了解，三姊弟的母親改嫁，目前由叔叔監護，與曾祖母、祖父及伯父同住照顧。姊弟的母親表示，姊妹兩人腦部重傷，須再觀察，雖然三姊弟平常在夫家，但與孩子都會聯繫；她知道前夫家經濟不好，幾乎靠補助度日。姊弟的家屬指出，三姊弟平時很乖，發生意外後整晚睡不著，希望有奇蹟出現。

弟弟回憶說，當時姊姊拉著他們手牽手跑著過馬路，但跑到一半就看到遠遠的有車燈接近，沒按喇叭就被撞上，「看到姊姊被撞得很遠」，嚇一大跳。

彰化秀傳醫院表示，姊姊已恢復心跳，但腦傷太嚴重，昏迷指數三，評估後沒開刀，先採支持性療法。最嚴重的是腦部受損嚴重，有腫脹、出血，現用強力降腦壓藥物保住腦袋。

妹妹急救後雖恢復心跳，血壓還是很低，彰化基督醫院表示，小妹妹雙側嚴重氣胸，全身有多處出血和骨折，整體狀況不樂觀，希望大家幫她打氣。得知妹妹家境不佳，所有醫療費用將由醫院負擔，後續若要復健等醫療費用，彰基也會全力協助，盼外界一起為妹妹集氣加油。

妹妹 鄰居

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