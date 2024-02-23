台南學甲驚傳凶殺案！前里長遭利刃猛刺傷重不治 嫌犯案原因曝光
台南學甲驚傳凶殺案，當地三慶里前里長李坤明昨天傍晚5時開車外出，行經當地廟宇外道路時，遇到同村落郭姓男子將他攔下，雙方為欠債問題起口角，未料郭男竟拿出機車置物箱內的刀子朝他猛刺，他負傷下車又被刺中大腿血流如注，送醫後傷重不治。郭男行凶後跑回家中，警方上門逮人，正釐清案情。
據了解，22日傍晚5時許，前三慶里長李坤明開小貨車經過新芳慶安宮，遇到騎機車的郭男，李男搖下車窗與郭男談話，雙方疑似因債務問題認知不同發生衝突，郭男拿刀就刺，李男中刀後下車想理論，又被刺中大腿傷及動脈，不支倒在車上，郭男隨即逃逸。
路過居民發現李男小貨車停在路上未熄火，上前一看發現前里長倒臥血泊，通報救護人員將人送往佳里奇美醫院救治，最後仍回天乏術，警方接獲通報展開追查，掌握凶嫌身分，警網前往郭男家中，他看到警方沒有多說，還想伸手拿煙，被帶回警所偵訊。
李坤明在三慶里養殖虱目魚、白蝦，也是當地鴿笭會會長，他熱心地方事務，縣市合併後連任兩屆里長，聽到此噩耗，里民都很驚訝與不捨，行凶的郭男打零工維生，疑似曾幫李工作，雙方對報酬認定不一，才引發事件，相關細節待警方調查釐清。
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