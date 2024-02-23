晚安小雞有救了？ 知情人士爆有「貴人相助」

台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨落網，遭判刑2年。（圖／即自臉書柬中時報）

台灣網紅「晚安小雞」和 YouTuber「阿鬧」在柬埔寨自導自演拍攝被綁架影片造假，遭當局拘捕判刑2年，還遭柬國總理洪馬內斥為「不孝子」，拒絕他人說情。事件在台灣也引發關注，多數人認為晚安小雞恐被柬國關定了，2年刑期不知該怎麼熬過，如今有知情人士透露「小雞有貴人幫助了」。

網紅晚安小雞和阿鬧兩人在柬埔寨自導自演，直播深入「凱博園區」被追捕、毆打失聯，家屬急尋人，最後遭當地警方逮捕才承認一切都是造假，柬國並在短短3天內，依涉及散佈不實罪、誹謗罪等罪名，火速做出有期徒刑2年並罰款3萬元的判決。

判決出爐後，了解柬埔寨國情的網友指出柬國監獄環境不佳，「電力不穩、人滿為患、水質差、9成人有皮膚病、傳染病一大堆、沒有像樣的烹飪廚房、主食竟然是雞吃的稻殼…」，讓人對晚安小雞是否能夠熬過2年刑期感到憂慮。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前在網路節目《董事長開講》中指出，在柬埔寒關個2年「我覺得命都沒了吧」，接著又說當年在柬埔寨台灣最夠力的是竹聯幫的「鴨霸子」陳啟禮，雖然陳啟禮已過世，但相信竹聯幫在當地仍有勢力，建議透過竹聯幫的力量去溝通，可能不用關2年，還可以保護兩人在獄中的安全。

但在昨天（22日）臉書粉專《靠北直播主》發文PO出一張擷圖，寫道「檯面下力量已在運作，終究能否救山台灣臺灣之尺呢…」。從圖片中看到有人留言「小雞有貴人幫助了」、「有人認識西港那邊的官長…」，內容引發關注。

不過，包括柬國總理洪馬內、前總理洪森、西港省長郭宗朗等政黨大咖，均表態絕不輕饒兩人破壞柬埔寨國家形象的行為，是否真有貴人出手，靠關係獲得減刑，尚有待證實。