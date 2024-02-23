澎湖2男駕快艇運毒 檢方指揮海巡攔截45袋近千公斤K毒

金門海巡人員擦撞陸船釀2人死亡，讓兩岸關係陷入緊張，澎湖海巡卻傳捷報；澎湖地檢署指揮海巡署及調查單位長期蒐證，昨晨發現陳姓和吳姓男子駕快艇在澎湖外海接運毒品，海巡艦艇海上追擊攔阻，當場在艇上查獲45袋、近1公噸的K他命，2男因涉嫌重大、有逃亡之虞，遭檢方聲押獲准。

澎湖外海近來傳出有毒梟利用快艇在外海接運毒品一事，地檢署檢察官吳巡龍獲報，指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊、艦隊分署第八海巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊、法務部調查局中部地區機動工作站、澎湖縣調查站、澎湖縣警局刑大、彰化縣警局鹿港分局、南投縣警局竹山分局等單位組成專案小組調查。

經長期縝密蒐證，檢巡調人員掌握陳姓和吳姓男子於21日駕快艇出海，檢方於是指揮海巡艦艇暗中跟監，發現快艇在澎湖外海接運毒品後，海巡艦艇予以攔截盤查。

海巡人員登艇搜查，查扣45袋防水袋包裝的三級毒品K他命，經清點共重946.67公斤，海巡人員將陳、吳二人帶回查辦。

案經檢察官吳巡龍訊問後，認吳、陳2人涉有運輸第三級毒品罪犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告2人有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，漏夜向澎湖地院聲請羈押禁見，澎湖地院今天凌晨裁定收押禁見。