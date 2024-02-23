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澎湖2男駕快艇運毒 檢方指揮海巡攔截45袋近千公斤K毒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

金門海巡人員擦撞陸船釀2人死亡，讓兩岸關係陷入緊張，澎湖海巡卻傳捷報；澎湖地檢署指揮海巡署及調查單位長期蒐證，昨晨發現陳姓和吳姓男子駕快艇在澎湖外海接運毒品，海巡艦艇海上追擊攔阻，當場在艇上查獲45袋、近1公噸的K他命，2男因涉嫌重大、有逃亡之虞，遭檢方聲押獲准。

澎湖外海近來傳出有毒梟利用快艇在外海接運毒品一事，地檢署檢察官吳巡龍獲報，指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊、艦隊分署第八海巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊、法務部調查局中部地區機動工作站、澎湖縣調查站、澎湖縣警局刑大、彰化縣警局鹿港分局、南投縣警局竹山分局等單位組成專案小組調查。

經長期縝密蒐證，檢巡調人員掌握陳姓和吳姓男子於21日駕快艇出海，檢方於是指揮海巡艦艇暗中跟監，發現快艇在澎湖外海接運毒品後，海巡艦艇予以攔截盤查。

海巡人員登艇搜查，查扣45袋防水袋包裝的三級毒品K他命，經清點共重946.67公斤，海巡人員將陳、吳二人帶回查辦。

案經檢察官吳巡龍訊問後，認吳、陳2人涉有運輸第三級毒品罪犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告2人有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，漏夜向澎湖地院聲請羈押禁見，澎湖地院今天凌晨裁定收押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

澎湖地檢署指揮海巡署及調查單位，昨晨在澎湖外海攔截駕駛快艇的陳姓和吳姓男子在澎湖外海接運毒品，在艇上查獲45袋、近1公噸的K他命。記者石秀華／翻攝
澎湖地檢署指揮海巡署及調查單位，昨晨在澎湖外海攔截駕駛快艇的陳姓和吳姓男子在澎湖外海接運毒品，在艇上查獲45袋、近1公噸的K他命。記者石秀華／翻攝
澎湖地檢署指揮海巡署及調查單位，昨晨在澎湖外海攔截駕駛快艇的陳姓和吳姓男子在澎湖外海接運毒品，在艇上查獲45袋、近1公噸的K他命。記者石秀華／翻攝
澎湖地檢署指揮海巡署及調查單位，昨晨在澎湖外海攔截駕駛快艇的陳姓和吳姓男子在澎湖外海接運毒品，在艇上查獲45袋、近1公噸的K他命。記者石秀華／翻攝

毒品 海巡署 澎湖縣

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