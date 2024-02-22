春節出國旅遊被發布通緝不敢回 雲林警用這招勸回國歸案

雲林縣2名男子今年元月到柬埔寨旅遊，因案被發布通緝不敢回國，台西分局警員透過其親友輾轉找到兩人，並透過越洋電話動之以情勸他們返國歸案，因逢過年倍思親，兩人終於在本月19日搭機踏入國門，台西警方派員到桃園機場「接機」順利帶他們歸案，兩入見到警察並未抗拒，第一句話就說「還是台灣好」。

家住台西鄉的20歲丁姓男子與22歲陽姓友人，今年1月中旬相約到柬埔寨旅遊，兩人在國外不知道自己因涉毒品和妨害自由案，在1月底被發布通緝，他們在國外期間，接到親友電話才知道事情大條了，擔心回國後會被抓，一直不敢回來，台西分局警員丁祥益透過親友與他們聯繫，2人從幾次通話仍猶豫不敢回國。

眼看春節將至，丁祥益再度勸導兩人「你們在台灣都有親人，快過年了難道不想念媽媽和女兒嗎？一直躲在國外更危險，這樣解決不了問題！」員警溫情喊話觸動他們思鄉之情，經一番思考，兩人決定回國勇敢對司法。

他們與警方約好時間，本月19日下午警方到桃園機場「接機」，航空警察局刑警大隊也協助兩人入境事宜，兩人一踏入國門接機的是警察，但仍未抗拒並感嘆說「終於回家了，雖然被抓但還是台灣好。」