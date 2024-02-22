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擦身瞬間毒品犯遭盯上 雲林2警一個箭步攔人...果真罪證確鑿

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮一名20多歲年輕男子近日深夜到KTV包廂參加朋友聚會，不僅大意未將汽車熄火人就要離開，正恰與巡邏員警林宸瑋、張文豪擦身而過時，身上還飄散出異味，當時原本已經準備結束勤務的2名員警機警攔人盤查，果真查獲一批違禁品，全案詢後將人移送法辦。

西螺警分局為防制聚眾鬥毆，針對轄區內易滋事場所，於熱點時段有編排定點守望勤務，而該名男子近日凌晨3時許原本只是想到KTV與朋友聚會「聊個幾句就走」，卻違規怠速又加上神情不尋常，碰上正在執勤的2名員警，雖然當下僅一個眼神交會，不過因異味突然一陣撲鼻，已引起2員高度注意。

林宸瑋、張文豪一個箭步向前攔住男子，其中一人隨即跑至汽車前方，透過擋風玻璃目視車內，發現了K盤及罐裝K他命，經查毒品毛重達10.18克，當場逮捕該名男子，並將證物全數查扣，詢後依違反毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦，並持續向上溯源。

西螺警分局長閻百川說，林宸瑋是警察專科學校第31期，2015年調回故鄉西螺服務至今屢破刑案，去年獲警政署全國模範警察，此次與第36期的學弟張文豪一起執勤，以經驗帶領，2人展現絕佳默契，順利逮捕嫌犯，進而也提升了內部工作風氣，未來警方持續強化臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，遏制不法分子蠢動。

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雲林縣西螺鎮一名20多歲年輕男子近日深夜到KTV找朋友，當時與巡邏員警林宸瑋、張文豪擦身而過，身上飄散出的異味遭警方盯上，經查車上果然有一批K他命等違禁品。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮一名20多歲年輕男子近日深夜到KTV找朋友，當時與巡邏員警林宸瑋、張文豪擦身而過，身上飄散出的異味遭警方盯上，經查車上果然有一批K他命等違禁品。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺分局警員林宸瑋執勤認真、屢破刑案，工作態度備受肯定，去年獲頒全國模範警察，今無私傳授經驗，帶領學弟張文豪一起破案。圖／林宸瑋提供
雲林縣西螺分局警員林宸瑋執勤認真、屢破刑案，工作態度備受肯定，去年獲頒全國模範警察，今無私傳授經驗，帶領學弟張文豪一起破案。圖／林宸瑋提供
雲林縣西螺鎮一名20多歲年輕男子近日深夜到KTV找朋友，當時與巡邏員警林宸瑋、張文豪擦身而過，身上飄散出的異味遭警方盯上，經查車上果然有一批K他命等違禁品。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮一名20多歲年輕男子近日深夜到KTV找朋友，當時與巡邏員警林宸瑋、張文豪擦身而過，身上飄散出的異味遭警方盯上，經查車上果然有一批K他命等違禁品。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺分局警員張文豪（左）2020年起調派至西螺派出所服務，熱情又熱心助人的他，經常穿梭鄉里協助排除拋錨車輛或護送迷失長者返家，獲得地方諸多讚揚，連自家表弟也相當崇拜他。圖／張文豪提供
雲林縣西螺分局警員張文豪（左）2020年起調派至西螺派出所服務，熱情又熱心助人的他，經常穿梭鄉里協助排除拋錨車輛或護送迷失長者返家，獲得地方諸多讚揚，連自家表弟也相當崇拜他。圖／張文豪提供

毒品 聚會 警察

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