律師涉違法又一件！ 疑助毒販滅證 手機通訊露餡遭起訴

律師閻道至。圖／聯合報系資料照片 檢方去年偵辦一起毒品案件時，發現未受當事人委任的律師閻道至，涉由毒品案件上游付錢擔任律師陪偵，協助當事人滅證。台北地檢署今偵結，因閻道至未受葉、林委任，卻指使葉丟棄存有證據的手機，依涉犯洩密、藏匿人犯等罪嫌起訴閻道至。

據了解，檢方於去年3月間偵辦一起毒品案件時，閻道至替涉案的葉姓、林姓男子辯護，閻還曾指使葉丟棄存有證據的手機滅證。

檢察官追查，葉、林並未委任閻道至擔任辯護律師，葉的家屬也未支付律師費用給閻。經查發現，閻的律師費用是由葉、林的毒品上游蔣文舜負擔，閻另也將偵訊內容回傳給蔣。

因閻道至並非葉、林的委任律師，卻涉協助兩人滅證、洩漏偵查內容，檢察官認定，閻涉有洩密及藏匿人犯等罪嫌，今依法提起公訴。

【中央社／台北22日電】

閻姓律師為涉運毒案共犯辯護時，涉嫌洩密給未到案的運毒案主嫌，並指示主嫌丟棄手機串滅證，北檢今天依刑法洩密、藏匿人犯等罪嫌起訴閻男，並將閻男移付律師懲戒委員會。

台北地檢署起訴指出，閻姓律師去年3月間以新台幣20萬元接受涉運輸第二級毒品案的蔣姓主嫌委任，受蔣男指示，陪同另一名涉運毒案共犯應訊。

起訴指出，閻男利用陪同共犯製作偵訊筆錄時，及以律師身分調閱羈押應訊卷證的機會，涉嫌將共犯供述及檢調偵辦內容洩密給蔣男，並指示蔣男丟棄使用中的手機，增加檢調的查緝難度。

檢調獲悉後搜索、約談閻男到案，經過濾扣案卷證、電腦硬碟等證物，認定閻男涉犯刑法洩密、藏匿人犯等罪，事證明確，今天偵查終結，並依法起訴閻男。

檢察官表示，閻男為執業律師，明知應依法執行訴訟業務，並應合於律師倫理規範，將另分律他案，並把閻男移付律師懲戒委員會懲戒，由律師懲戒委員會決議是否懲戒。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885