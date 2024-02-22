車冒煙他緊急清出笑氣鋼瓶、毒品 警到場見這數量也傻眼

彭姓男子這月17日凌晨開車到新北市蘆洲區環堤大道，因水箱沒水、車頭冒煙，他擔心車子起火趕緊搬出車內物品，並打電話119求援。警、消獲報趕抵協助灑水降溫，發現斜坡草坪散落大量不明氣瓶、毒品咖啡包，警問彭辯稱路邊撿來的，警詢後依法究辦。

據了解，彭姓男子（32歲）是臨時工，這月17日凌晨零時許，他向友人借來一輛汽車代步，沿著新北市蘆洲區環堤大道直行，途中行經蘆洲區環堤大道398之1對面，發現車頭開始冒煙，怕汽車瞬間起火趕緊停車察看。

沒想到，彭男一下車，車頭濃煙越冒越多，他趕緊通知119派人前來救援，旋即將車內物品一一搬出。警、消獲報人車趕抵灑水降溫，發現車旁斜坡草坪散落11支笑氣鋼瓶、吸食器、、毒品卡西酮菸彈43顆、毛重1.98公克安非他命3包、16包毒品咖啡包。

警詢問彭男「這是安非他命」、「這咖啡（毒品咖啡包）對吧」都是從你車上拿出來的吧，只見彭男雙手抱頭沉默不語，警將她上銬帶回查辦。偵詢時，彭男一下子坦承持有，一下子又矢口否認，最後辯稱毒品是路邊撿來的，警詢後依毒品危害防制條例、毒性及關注化學物質管理法，將彭男移送法辦。