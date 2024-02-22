埔里警打獵遭擊斃 南投地院裁定開槍男羈押不禁見

中央社／ 南投21日電

南投謝姓警員打獵遭槍擊致死案，警方昨帶詹姓嫌疑人（頭戴衣物者）到案發現場模擬。圖／民眾提供
南投謝姓警員打獵遭槍擊致死案，警方昨帶詹姓嫌疑人（頭戴衣物者）到案發現場模擬。圖／民眾提供
南投謝姓警員和表哥范男及詹姓兄弟打獵，卻遭獵槍擊斃，警方查出開槍的是兄弟檔中的哥哥，移送南投地檢署偵辦，檢方訊後向南投地院聲押詹男，法院今晚裁定男子羈押不禁見。

南投縣警察埔里分局長壽派出所一名因病休長假的謝姓警員，18日與范姓表哥、詹姓兄弟檔在國姓鄉乾溝村山區打獵遭擊斃，現場留有一把未合法登記的原住民自製獵槍，謝姓警員疑遭誤判為獵物被槍擊送醫不治。

范男起初否認涉案，供稱聽到槍聲後呼叫謝男沒回應，尋找查看發現謝男倒地，臉部有血跡，後來改口是詹姓兄弟檔中的哥哥誤擊，詹男則供稱是跌倒槍枝走火才誤擊。

台灣南投地檢署檢察官認為男子涉犯過失致死罪，今天向法院聲請羈押禁見詹男，不過南投地院裁定詹男羈押不禁見。

南投 原住民 埔里 槍擊 警察

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