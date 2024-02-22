埔里警打獵遭擊斃 南投地院裁定開槍男羈押不禁見
南投謝姓警員和表哥范男及詹姓兄弟打獵，卻遭獵槍擊斃，警方查出開槍的是兄弟檔中的哥哥，移送南投地檢署偵辦，檢方訊後向南投地院聲押詹男，法院今晚裁定男子羈押不禁見。
南投縣警察局埔里分局長壽派出所一名因病休長假的謝姓警員，18日與范姓表哥、詹姓兄弟檔在國姓鄉乾溝村山區打獵遭擊斃，現場留有一把未合法登記的原住民自製獵槍，謝姓警員疑遭誤判為獵物被槍擊送醫不治。
范男起初否認涉案，供稱聽到槍聲後呼叫謝男沒回應，尋找查看發現謝男倒地，臉部有血跡，後來改口是詹姓兄弟檔中的哥哥誤擊，詹男則供稱是跌倒槍枝走火才誤擊。
台灣南投地檢署檢察官認為男子涉犯過失致死罪，今天向法院聲請羈押禁見詹男，不過南投地院裁定詹男羈押不禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言