車手黑吃黑私吞15萬元遭凌虐 警攻堅救人全移送法辦

一名31歲葉姓男子在詐騙集團擔任車手，於上月27日在桃園楊梅領取詐騙所得15萬元現金，要繳給詐騙集團，竟然黑吃黑捲款逃回花蓮，遭詐騙集團成員押到汽車旅館毆打。花蓮警分局獲報後在10分鐘內營救，今天將相關人等移送花蓮地檢署偵辦，檢察官聲押獲准。

花蓮警分局今天指出，31歲葉姓男子為詐騙集團成員，因受集團指示，到桃園提領15萬元犯罪所得後，黑吃黑私吞占為己有。後來東窗事發，其他詐欺集團成員在花蓮市某網咖發現葉男，強押上車限制行動，並帶往3處郊區凌虐毆打，逼迫交付款項15萬元後，更帶往汽車旅館內私行拘禁凌虐。

警方獲報後，偵查隊前往汽車旅館攻堅，當場逮到彭姓犯嫌共5人並救出被害人，在現場起獲毒品安非他命、吸食器等物，全帶回偵辦。全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦，建請檢察官聲押獲准。