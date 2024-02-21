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南投警打獵中彈險成懸案！爆勘驗現場巧合助破案 死者1遺物成重要證物

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投謝姓警員與范姓表哥、詹姓兄弟上山打獵，謝員卻中彈身亡，同行3人串供滅證，遭檢警查出，事後詹兄坦承誤擊，今訊後依殺人、違反槍砲彈藥條例等送辦。而有人員透露，檢警昨帶范男勘驗現場前，謝員生前遺留在友人車上的頭燈突然發亮，被丟棄的竹簍也被好友發現，詭異巧合造成范男壓力，瓦解心防認罪。

據了解，檢警昨天二度入山勘驗，帶同范男到現場模擬事發經過，由於案發處位居深山，偏僻難行，當地派出所請警友站、義警及居民等幫忙帶路或提供交通接駁，其中不乏與謝員相識，甚至交情良好的友人，未料卻出現一些不可思議的巧合，意外協助警方辦案，甚至幫忙了突破范男的心防。

現場人員表示，謝員生前常搭其友人的車上山，因此在其貨車遺留了1副頭燈，該友人昨天也協助人員載運，未料眾人搭車時快抵達現場時，那副頭燈在無人碰觸下，竟然自行發亮，嚇到車上所有的人，但也默念盼好友能顯靈協助破案。

此外，警方於前天動員搜山，僅找到現場遺留的1把獵槍，尚缺明確事證而未能突破范男心防；而，昨天二度搜山，起初仍無所獲，直到謝員的警友站友人因尿急，跑去附近山溝小解時，意外發現下方有被竹木枯枝遮掩住的竹簍，警方一查發現竟是謝員帶上山的竹簍，裡面還有飛鼠獵物，研判為事發後棄置，幫了大忙。

而在尋獲遭丟棄的竹簍後，警方加強力道反覆詰問范男，也將相關巧合說給他聽，並曉以大義，對范男造成莫大壓力，成功突破其心防，他才坦言開槍凶嫌是詹姓大哥，事發當下太驚慌，3人才串供滅證，企圖掩飾犯行；詹嫌被供出後供稱跌倒槍枝走火才誤擊謝員，今訊後，警方依殺人、違反槍砲彈藥條例等將3人送辦。

南投謝姓員警上山打獵卻中彈身亡，檢警昨天勘驗現場，謝員友人發現死者竹簍成重要證物，成功突破范男心防。圖／民眾提供
南投謝姓員警上山打獵卻中彈身亡，檢警昨天勘驗現場，謝員友人發現死者竹簍成重要證物，成功突破范男心防。圖／民眾提供

南投 槍枝 槍砲彈藥 殺人

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