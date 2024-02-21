高雄2男交易毒品起衝突 賣家亮刀遭買家奪刀殺傷

高雄市鳳山區發生疑交易毒品起衝突，曹姓男子涉嫌向王姓男子買毒品，因價錢起爭執，見王亮刀，竟搶刀殺傷王。警方據報在場查獲毒品，才知是雙方是交易毒品起衝突。曹男被捕後，經檢方聲押獲准。

據了解，曹姓男子（20歲）2月19日送毒品到高雄市鳳山區新甲路與瑞隆東路口附近，與疑當販毒集團送毒「小蜜蜂」的王姓男子（28歲）交易毒品安非他命，曹男上王姓男子的轎車，2人疑為了毒品價格，在車內起衝突。曹男見王姓男子拿出水果刀，立即奪刀涉嫌刺傷王，下車逃離。

不久警方據報有人在發生衝突，趕到案發地，發現王雙腳受傷，請救護車將他送往阮綜合醫院治療，無生命危險。但警方到場時，在王的轎車外，發現水果刀和1包安非他命，搜查王的轎車，竟又找到25包安非他命，查問後才知道雙方因毒品交易起衝突。

警方問出曹男就住案發地附近，趕去他家，發現他正找來白牌計程車準備逃逸，立即被員警攔捕到案，依傷害等罪嫌移送高雄地檢署。今天檢方聲押曹姓男子獲准。

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