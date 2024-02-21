影／埔里警休假打獵背後中彈亡 警今帶凶嫌模擬事發經過

南投埔里警分局謝姓警員與范姓表哥、詹姓兄弟上山打獵，謝背部中彈身亡，但3人企圖串供滅證；檢警昨晚突破范男心防，查出開槍的是詹姓大哥，詹才坦承因獵槍走火誤擊釀禍，將涉嫌3人帶回偵訊，並起獲涉案槍枝；今再帶詹男赴案發現場模擬，比對相關證物，並持續釐清案情，訊後將移送南投地檢署偵辦。

警方調查，謝員因健康因素請長假，18日深夜與范男及詹姓兄弟至國姓山區狩獵，卻遭人開槍射擊致死，但同行3人供稱事發當下未與死者在一起，否認開槍，並指稱當時山區有其他獵人；檢警相驗，謝員左後背中彈，導致內出血與氣胸，研判射擊距離應不到30公尺，對相關說詞存疑，持續深入追查案情。

南投地檢署承辦檢察官吳慧文昨會同警方入山勘驗案發現場，並帶范男到場模擬事發經過，范供稱，他未攜槍入山，打獵期間，詹姓兄弟中途離開去抓溪蝦，期間與謝員分開走，不久聽到槍響，因謝的頭燈突消失，呼喚沒回應，趨近查看才發現謝已經中彈倒地，因他臉部有血跡，起初懷疑是獵槍膛炸，未料竟是中彈。

不過，檢警昨勘驗搜山，發現謝男生前所背的竹簍裝有獵物，但該竹簍卻距案發現場數百公尺遠，疑遭丟棄；另深夜抓溪蝦、打獵沒帶槍等均不合理，面對檢警反覆詰問，且證物陸續被找到，范男眼見無法隱瞞，被突破心防，坦承是詹姓大哥跌倒後槍枝走火誤擊，警方昨晚迅速偵訊3人，並在詹男處所起獲涉案槍枝。

警方今天上午再帶詹男重回案發現場模擬，而他指稱，事發當時，謝員走在最前方，他手持獵槍跟隨，但因為山路陡峭、視線不良，他沒走好失足跌跤，槍枝因此擊發，看到從謝員的頭燈光線變化不對勁，上前關心時，他已仰倒在地，怎麼叫他都沒反應，發現闖下大禍，才會想要掩蓋，與其他同行者串供。

埔里警分局說，謝姓員警上山狩獵遭獵槍槍擊致死案，經報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，在檢察官指揮下於昨天帶同范姓涉案關係人，今天則帶詹姓涉案關係人至案發現場模擬，並查扣4把自製獵槍進行偵查比對，同時通知相關證人到案說明，訊後將移請南投地檢署偵辦。