影／三峽男逆向飆騎機車！警追750公尺 他自撞飛摔毒品掉出
王姓男子昨天晚上攜帶毒品騎機車，途中騎經新北市三峽區民生路見警心虛，王男加快油門逆向飆騎，警尾後攔追750公尺，王男失控自撞摔飛身上藏毒鐵盒掉出，當場遭警逮捕帶回查辦，警詢後依法究辦，另交通違規依法開單舉發。
據了解，王姓男子（64歲）昨天晚上10時30分左右，將毒品安非他命藏放在一只鐵盒內，他騎機車沿著新北市三峽區民生路直行，途中騎經民生路104巷口見巡邏警一時心虛，竟未停等紅燈而是加快油門闖越民生路與文化路口。
三峽警分局三峽派出所長謝英山、警員李侑錡見狀鳴笛尾後攔追，王男拒停受檢逆向騎進忠孝街、清水街、民族街，雙方追逐750公尺，王男疑因車速過快失控，人車在民族街5巷11號3前自撞路邊臨停汽車，旋即自摔落地，鐵盒當場掉出。
王男趕緊爬起欲往前跑逃，被追來兩警壓制，經查鐵盒內藏放8.17公克毒品安非他命，當場被警上銬一併帶回查辦。
偵詢時王男坦承持毒，辯稱是看到警察一時心虛才會騎機車逃逸，警詢後依毒品罪嫌移送王男；另王男拒檢逃逸、危險駕駛部分，則依道路交通管理處罰條例第60條1項、第 43 條1項1款之規定製單舉發，合併最高罰處6萬6000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。
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