八八槍擊案 「紅龜」判10年

台南學甲槍擊案昨一審宣判，主嫌「紅龜」洪政軍（中）被判刑十年；法院認為應還有藏鏡人。本報資料照片 二○二二年九合一選舉前，台南學甲發生震驚全台的八十八槍槍擊案，檢方起訴八人，認定「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯案，學甲慈濟宮董事長王文宗是指使者，還資助洪、孔兩人在大陸藏匿。台南地方法院昨宣判，依非法持有非制式衝鋒槍等罪判洪、孔各十年、八年徒刑，王僅犯使犯人隱避罪處六個月，郭建彰、楊展華各處五月，另謝俊誠、蔡金郎、李奇漢三人無罪。

合議庭認為，依相關事證，無法證明王文宗謀畫本案；台南地檢署表示將研議是否上訴。全案盛傳是因光電利益糾紛導致，檢方去年四月偵結起訴時，曾指洪等人對此部分未有著墨，當時就懷疑有其他參與或幕後策畫共犯，強調已分案全力偵辦中。

八八槍擊案在九合一選舉前夕發生，當時尋求連任台南市長的黃偉哲僅小贏對手謝龍介，此案被視為關鍵因素之一。黃偉哲昨表示，尊重判決結果。

88槍擊案 揭台南政商關係 製表／司法社會中心 圖／聯合報提供

檢方起訴指出，學甲慈濟宮董事長王文宗、台南前市議員謝財旺、民進黨前中執委郭再欽三人原本私交甚篤，上屆議長選舉，謝接受郭所託，票投民進黨邱莉莉，背棄與王的承諾因而交惡。

王、洪因此邀集楊展華、孔祥志、李奇漢、郭建彰、謝俊誠及蔡金郎等人，謀畫由孔擔任槍手，於前年底九合一選前至謝競選總部及郭之前學甲公司開槍恫嚇。楊依洪指示，二○二一年邀集謝等人至新北取得槍彈連夜趕回學甲，謝攜返家中藏放，前年八月間將槍彈轉交給孔祥志。

前年十一月十日一時許，孔由李開車搭載至武聖夜市下車，步行至花園夜市停車場，騎乘機車前往學甲，二時五十八分持衝鋒槍在郭公司掃射五十八發子彈，三時六分許轉往謝總部鐵門掃射卅發子彈，再騎車離去。

洪、孔同年十一月十二日清晨由不詳共犯接應，搭乘漁船偷渡至大陸福建。王文宗應洪的請求，以其名義在當地申辦手機、微信支付，資助兩人日常開銷。

台南學甲警分局至今沒起獲犯案槍枝，檢警推斷，全出自於當時警在謝俊誠與孔祥志手機裡發現的兩張槍枝照片；但刑事局鑑定專家無法確定同一把槍。法官認為無法證明被控供槍、取槍謝俊誠三人有罪。