八八槍擊地方反應／藍綠互批抹黑 王文宗：謝謝關心

台南八八槍擊案昨天一審判決，此案在市長及總統大選期間都是政黨攻防焦點，市議會國民黨團指總統當選人賴清德選前抹黑此案是國民黨主導策畫，判決狠甩民進黨耳光，更直指全案是光電黑金、利益分配不均所致，要求賴清德公開道歉。民進黨團則說判決證明全案為私人糾紛，也證明與市府、政黨無關，請國民黨不要玷汙台南市政。

王文宗昨天對判決結果僅表示「謝謝外界關心」，是否上訴，會再跟律師討論。南市前議員謝財旺當時服務處遭持槍掃射，謝的女兒、市議員謝舒凡僅回應「尊重司法」。

立委謝龍介說，槍擊案背後有光電利益、官商勾結，此部分還沒看到有人被起訴，籲檢調加把勁偵辦。

台南市議會國民黨團指出，判決證明槍擊案和國民黨無關，但民進黨從至中央到地方全推給國民黨，感謝司法還給國民黨清白及公道。

民進黨南市黨部執行長張孟暉說，法院僅靠兩張槍的照片就認為王文宗不是主謀，似乎太過草率。

台南市議會民進黨團指出，從判決結果證明本案就是私人糾紛，與市府、政黨都無關，請國民黨不要玷汙台南市政。