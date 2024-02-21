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新聞眼／黑金現形 政治效應持續中

聯合報／ 本報記者邵心杰

前年底九合一大選前夕，台南驚傳八八槍擊案震撼全台，槍手孔祥志落網後，於台南地院審理時說，看民進黨前中執委郭再欽、前市議員謝財旺不爽，掩埋爐碴、種光電，危害地方，才會開槍宣洩不滿情緒。此舉讓台南盤根錯節的政商關係浮上檯面，後續的政治效應方興未艾。

當年九合一選舉中，第四屆台南市長開票結束，民進黨籍市長黃偉哲以四十三萬三六八四票、百分之四十八點八得票率，驚險連任，僅小勝對手國民黨籍謝龍介四萬五九五三票。這對「綠到出汁」的台南可說空前紀錄，綠營在台南的政治版圖開始鬆動。

台南縣市二○一○年合併後，歷屆首長皆由民進黨拿下。當年謝龍介雖無望翻轉綠地變藍天，但過程中緊咬黃偉哲得票數，最終以卅八萬七七三一票、百分之四十三點六三得票率高票落敗，也是台南縣市合併後，國民黨得票率最高的一次。

台南檢警調接連偵辦學甲爐碴案、八八槍擊案、正副議長賄選案等案，其中，共同關鍵人物都是民進黨前中執委郭再欽，如今學甲爐碴案尚在審理中，正副議長賄選案預定四月廿九日宣判。郭是八八槍擊案被害人，但在學甲爐碴案及正副議長賄選案卻被檢方列被告起訴，不難窺見台南政局的詭譎怪誕，撲朔迷離。

台南檢方在起訴書時雖然避談光電利益爭議，但台南地院審理時，槍手孔祥志明白供稱，就是看民進黨前中執委郭再欽、前市議員謝財旺不爽，掩埋爐碴、種光電，危害地方，因此開槍宣洩情緒。這種說法，與槍擊案發生時盛傳的背後原因相同，耐人尋味。

學甲八八槍震驚台南政壇，示警意味濃厚，有人認為就是在警告不能再「全碗捧走」；如同打開「潘朵拉盒子」，讓台南盤根錯節的政商關係被迫攤在陽光下，接受外界檢視，政治效應影響深遠。

槍擊 民進黨

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