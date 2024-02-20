案情新進展！南投警打獵中彈身亡 開槍凶嫌竟是同行友人

南投謝姓警員與范姓表哥上山打獵，疑遭誤擊中彈身亡；檢警今帶范男到案發現場模擬事發經過後，順利突破其心防，並查出凶手，是同行上山後稱有事先離開的詹姓男子。據了解，警方已帶回相關犯嫌，並起獲凶槍，將漏夜偵訊釐清案情。

警方調查，謝員因病休假，具原住民身分的他前晚與范男及友人詹姓兄弟至國姓山區狩獵，疑因現場漆黑，其頭燈燈光遭誤認成動物眼睛，遭人開槍射擊，當場失去生命跡象，送醫仍不治。經初步相驗，謝員左後背中彈，導致內出血與氣胸。

由於，案發現場僅遺留1把未經合法登記的原住民自製獵槍，且范男供稱，打獵期間，詹姓兄弟說要去抓溪蝦，中途離開，而他未攜槍入山，期間與謝員分開走，不久聽到槍響，因謝的頭燈突消失，喚他又沒回應，趨近查看才發現他已經倒地，並指當時山區有其他獵人，不是他開的槍。

由於與謝員同行的親友3人均並指當時山區有其他獵人，不是他開的槍。稱事發當下並未與死者在一起，檢警對相關說詞存疑；為釐清案情及疑點，南投地檢署承辦檢察官黃慧文今會同警方入山勘驗案發現場，並帶范男到場模擬事發經過，之後更突破其心防，查出凶手是詹姓大哥。