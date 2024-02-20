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大搬風！高雄市警局發布中階人事命令 178名警官調新職

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警局今天傍晚發布人事命令，調整178名中階警官職務，多名刑大及各分局偵查隊長、督察組長大風吹，苓雅分局偵查隊長陳仁正調升少年隊長後，遺缺由左營分局偵查隊長林建全接任，2月23日報到履新。

高雄市警局表示，這批人事調整案，經局長林炎田召集3名副局長、主任秘書、督察長、人事室代理主任及刑大大隊長等人召開人評會，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討而出。

各分局及外勤隊重要調整名單及新任職務如後：

●苓雅分局偵查隊長林建全、成功路派出所長林明龍、民權路派出所長鄭慶璋、三多路派出所長鄭煒。

●新興分局防治組長林志誠、保防組長李修志、自強路派出所長陳湧介。

●前鎮分局偵查隊長陳正威、民防組長黃鼎元。

●小港分局偵查隊長黃政義、警備隊長蘇立偉。

●三民一分局偵查隊長林俊宏、交通組長李俊杰、十全路派出所長薛冠洲、長明街派出所長鄭全順。

●三民二分局行政組長林奇成、督察組長郭玄琳、偵查隊長吳銘雄、防治組長陳榮顯、保防組組長韓延政、交通組長劉慶德、鼎金派出所長李邦豪、覺民路派出所長張志忠。

●鹽埕分局行政組長李禹嶔、督察組長周豐隆、偵查隊長胡斌、勤務指揮中心主任林國樑、交通組長黃茂菘。

●鼓山分局行政組長張育誠、偵查隊長宋國源。

●左營分局偵查隊長陳嘉宏、博愛四路派出所長蔡詒鋒。

●楠梓分局督察組長林盈男、右昌派出所長陳昀辰、翠屏派出所長陳育民。

●鳳山分局督察組長楊名聲、偵查隊長陳世元、秘書室主任柯天鐘、文山派出所長何佳龍、成功派出所長莊學良、埤頂派出所長歐陽品、過埤派出所長馬百駿、五甲派出所長孫英哲、鳳崗派出所長林元棟。

●林園分局督察組長陳英中、偵查隊長王志銘、保防組長盧東助、警備隊長柯一郎、林園派出所長翁瑞男、大寮分駐所長陳俊浤、忠義派出所長陳證閎、中庄派出所長楊元益。

●仁武分局偵查隊長謝憲忠、仁武派出所長陳淵賜。

●岡山分局督察組長陳炳禎、偵查隊長吳永彬、民防組長黃秋玲、勤務指揮中心主任李俊甫、壽天派出所長何季勲。

●湖內分局偵查隊長歐承鑫、路竹分駐所長邱善明。

●旗山分局偵查隊長李吉田、民防組長孫文上、保防組長林文副、勤務指揮中心主任柯麗芬、內門分駐所長陳正誠、建國派出所長鐘大偉。

●六龜分局偵查隊長吳國雄、保防組長張豐富。

●刑警大隊偵二隊長黃錦富、偵四隊長林士元、偵五隊長張益鈞、偵六隊長羅時強、偵七隊長徐文鴻、偵八隊長黃慶煌、督察組長潘宏炎、偵查組長陳義先、經濟組長陳建成、勤務指揮中心主任李孟師、專員李志祥、張峻華、許志萍、偵八隊副隊長朱壽華。

●交通警察大隊執法組長陳孟兒、中隊長邱暐文。

●保安警察大隊分隊長陳彥泳。

●少年警察隊副隊長楊順益、行政組長謝正偉、偵查組長吳政誼。

●婦幼警察隊行政組長劉駿騫。

●捷運警察隊督察組長何昆霖。

高雄市警局今天傍晚發布人事命令，調整178名中階警官職務。記者林保光／攝影
高雄市警局今天傍晚發布人事命令，調整178名中階警官職務。記者林保光／攝影

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