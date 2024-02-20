即時短評／選前的88槍 掀開台南政壇的潘朵拉盒子 政治效應持續

台南學甲區88槍擊案，台南地院今天第二次開準備程序庭，圖為當時警方到場採證情形。圖／本報資料照片

前年底九合一選前夕，台南驚傳88槍擊案震撼全台，槍手孔祥志在台南地院審理時說，看民進黨前中執委郭再欽、前市議員謝財旺不爽，掩埋爐碴、種光電，危害地方，開槍宣洩情緒。未料，此舉讓台南盤根錯節的政商關係浮上檯面，後續的政治效應仍方興未艾。

當年九合一選舉中，第4屆台南市長開票結束，民進黨籍市長黃偉哲以43萬3684票、48.8%得票率，驚險連任，他僅小勝對手國民黨籍謝龍介4萬5953票。這對「綠到出汁」的台南可說空前的記錄，綠營在台南的政治版圖開始鬆動。

台南縣市2010年合併後，歷屆首長皆由民進黨拿下。當年謝龍介雖無望翻轉綠地變藍天，但過程中緊咬黃偉哲得票數，最終以38萬7731票、43.63%得票率高票落敗，也是台南縣市合併後，國民黨得票率最高的一次。

台南檢警調接連偵辦學甲爐碴案、88槍擊案、正副議長賄選案等案，其中，共同關鍵人物即是民進黨前中執委郭再欽，如今學甲爐碴案尚在審理中，正副議長賄選案則預定4月29日宣判。然而，郭於88槍擊案為受害人，但在學甲爐碴案及正副議長賄選案被訴，卻也不難窺見台南政局的詭譎怪誕，令人捉摸不透。

檢方調查認定「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下88槍擊，學甲慈濟宮董事長王文宗是槍擊案指使者，並資助洪、孔兩人在大陸藏匿，共起訴洪、孔、王等8人涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌。但王、洪都否認參與槍擊。

台南檢方在起訴書中雖避談光電利益爭議，但台南地院審理時，槍手孔祥志供稱，因看民進黨前中執委郭再欽、前市議員謝財旺不爽，掩埋爐碴、種光電，危害地方，開槍宣洩情緒。

這88槍不但示警意味濃厚，警告對方不再能「全碗捧走」，也如同打開潘朵拉盒子，讓台南盤根錯節的政商關係被迫攤在陽光下，接受外界的檢視，這場槍擊案所帶來的政治效應方興未艾。