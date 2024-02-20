高雄狠父在3子旁吸毒 機警社工採毛髮送驗救出3幼童

安非他命吸食器，外型百百種。本報資料照

高雄李姓男子和許姓女友育有3名孩子，前年9月社工家訪時，發現李男有吸毒前科，加上房內有不明異味，懷疑李在家中吸毒，採集3童毛髮驗出有安毒反應，去年1月警方搜索，緊急安置3名幼童，因長期暴露毒煙，其中1子已有發展遲緩跡象，雄檢偵結，依妨害幼童發育罪嫌，將李起訴。

檢方調查，許女和前夫育有1女，後來又與李男生下龍鳳胎，兩人未婚生子，前年9月間，社工到李男、許女住處家訪，發現李精神恍惚，且李曾因吸毒被送勒戒，因有毒品前科，加上屋內有「異味」，引起社工起疑。

當時社工家訪後，要求採集3名幼童的毛髮送驗，沒多久果真驗出3名幼童體內都有安非他命殘留，且濃度不低，推論在採驗前1周至3周內至少有吸入毒煙，才導致體內有安毒殘留。

隔年1月，社工拿到檢驗報告後，緊急將年紀較大的4歲男童安置，經早療評估有發展遲緩的狀況，且生殖器發炎，疑是家長疏忽照顧所致。

事後社工緊急通報高雄市警局婦幼隊，去年1月10日警方帶隊搜索，當場在屋內扣到毒品殘渣袋、安非他命吸食器等證物，還在屋內的2名1歲幼童，則在搜索後由社會局安置。

3名幼童經安置後再次採集毛髮、尿液檢驗，體內仍有安非他命、甲基安非他命殘留，推測早在搜索前，3名幼童都處在李男的「毒煙」陰影下。

檢方偵辦時，李男坦承在3名孩子的身旁吸毒，且許女也指稱警方查扣到的吸毒用品為李男所有，殘渣袋也驗出安非他命陽性反應。

檢方認為，安非他命會使人認知功能降低，影響大腦功能，李男卻不顧未滿1歲、未滿4歲稚子在旁，在屋內吸毒導致3名稚子吸入毒煙，其中1子還出現發展遲緩等現象，已影響孩童身心發育。

檢方綜合事證，今依妨害兒童發育罪嫌將李男起訴，考量李曾有前科，未達預防再犯的目的，建請法官從重量刑，至於許女，因未吸毒，檢方認為事證不足，不起訴處分。

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