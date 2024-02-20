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影／6條通緝躲警 從5樓跳窗飛越3米巷攀爬10幾棟樓…仍被逮

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

23歲柳姓男子背負6條通緝逃匿年餘，年初二在新北市三重區被前女友拒於門外吵鬧，稍後看見警察到場，竟從5樓跳窗飛越3米巷到對面公寓，連續橫跨10幾幢房屋頂樓、攀爬外牆，甚至強闖民宅借道再竄至1樓，最後扭傷腳躺在樹叢被逮，住處被搜出3種毒品。

據了解，柳姓男子戶籍在台南，前年因酒駕被判刑3個月拒絕入監服刑，後來又涉及詐欺、洗錢、槍砲、傷害等案，自111年9月起，連續3年陸續被台南、高雄、台北、新北地檢署和地方法院，共發布6條通緝。

逃匿期間他原本和女友在三重區三和路四段租屋同居，春節前被分手逐出家門，11日大年初二凌晨0時許，柳男想要復合被拒於門外吵鬧，前女友憤而報案，警方趕抵請他出示證件，柳男轉身一個箭步自5樓梯間衝出窗外，員警立刻通報支援圍捕。

該處是國道一號旁邊舊社區的狹窄3米巷弄，周邊有很多2至5層樓矮房，柳男跳到對面公寓，開始橫向逃竄，連續跨越十幾幢矮房頂樓、攀爬外牆和鐵窗、防火巷，甚至強闖民宅借道通行，過年期間三更半夜嚇壞住戶。

大約1個小時之後，他攀爬到1樓，再竄逃至國道高架下方邊坡，因扭傷腳再也跑不動，躺在樹叢哀號被員警圍捕。

柳男原本被前女友拒於門外，警方帶他進屋搜索，找到被分手後來不及帶走的2包安非他命、1包K他命、8包卡西酮毒咖啡、吸食器和殘渣袋等證物，警詢後被依通緝案件、侵入住宅罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署。

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23歲柳姓男子背負6條通緝逃匿年餘，日前在三重區被前女友拒於門外吵鬧，稍後看見警察到場，竟從5樓跳窗飛越3米巷到對面公寓頂樓。記者林昭彰／翻攝
23歲柳姓男子背負6條通緝逃匿年餘，日前在三重區被前女友拒於門外吵鬧，稍後看見警察到場，竟從5樓跳窗飛越3米巷到對面公寓頂樓。記者林昭彰／翻攝
柳男攀爬公寓頂樓、外牆，沿途在防火巷、雨遮等處留下腳印，逃竄1個多小時之後仍被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
柳男攀爬公寓頂樓、外牆，沿途在防火巷、雨遮等處留下腳印，逃竄1個多小時之後仍被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
柳姓男子從5樓跳窗飛越3米巷到對面公寓，連續橫跨10幾幢建築頂樓，甚至強闖民宅借道再竄至1樓，最後扭傷腳躺在樹叢被逮。記者林昭彰／翻攝
柳姓男子從5樓跳窗飛越3米巷到對面公寓，連續橫跨10幾幢建築頂樓，甚至強闖民宅借道再竄至1樓，最後扭傷腳躺在樹叢被逮。記者林昭彰／翻攝
柳男從5樓跳窗飛越3米巷到對面公寓，連續橫跨10幾幢建築頂樓、攀爬外牆，甚至強闖民宅借道再竄至1樓，最後扭傷腳躺在樹叢被逮。圖／翻攝google地圖
柳男從5樓跳窗飛越3米巷到對面公寓，連續橫跨10幾幢建築頂樓、攀爬外牆，甚至強闖民宅借道再竄至1樓，最後扭傷腳躺在樹叢被逮。圖／翻攝google地圖
柳男被前女友拒絕進屋，警方帶他進去搜索，找到被分手來不及帶走的2包安非他命、1包K他命、8包卡西酮毒咖啡、吸食器和殘渣袋等證物。記者林昭彰／翻攝
柳男被前女友拒絕進屋，警方帶他進去搜索，找到被分手來不及帶走的2包安非他命、1包K他命、8包卡西酮毒咖啡、吸食器和殘渣袋等證物。記者林昭彰／翻攝
柳男從5樓跳窗飛越3米巷到對面公寓，連續橫跨10幾幢建築頂樓、攀爬外牆，甚至強闖民宅借道再竄至1樓，最後扭傷腳躺在樹叢被逮。圖／翻攝google地圖
柳男從5樓跳窗飛越3米巷到對面公寓，連續橫跨10幾幢建築頂樓、攀爬外牆，甚至強闖民宅借道再竄至1樓，最後扭傷腳躺在樹叢被逮。圖／翻攝google地圖

女友 通緝

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