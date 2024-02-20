高雄男沒抽菸車內有菸盒 一開盒…員警眼睛亮了

杜姓男子涉嫌持有22包K他命被捕。記者林保光／翻攝

高雄杜姓男子昨天凌晨開車外出消夜，因違規停車，遇高雄市警保安大隊員警攔查。他稱自己沒抽菸，可是員警卻在車內發現菸盒；他打開菸盒，裡面竟藏20多包K他命。

警方表示，昨天凌晨1時50分許，保大員警執行治安熱區巡守，在高雄市三民區鼎華路，發現杜姓男子（19歲）違規並排停車，下車要買消夜，由於明顯影響交通，員警立刻停車攔他，發覺他精神恍惚，神色緊張，對轎車是權利車也不清楚，只稱是「公司車」。

員警問他有無抽菸，他稱自己不抽菸，但眼尖員警卻發現車上有菸盒，要求他打開。他一打開菸盒，裡面竟有分裝20多小包K他命，員警立即逮捕他。杜男才稱自己找不到工作，才買毒品紓壓。警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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