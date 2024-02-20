聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男沒抽菸車內有菸盒 一開盒…員警眼睛亮了
高雄杜姓男子昨天凌晨開車外出消夜，因違規停車，遇高雄市警保安大隊員警攔查。他稱自己沒抽菸，可是員警卻在車內發現菸盒；他打開菸盒，裡面竟藏20多包K他命。
警方表示，昨天凌晨1時50分許，保大員警執行治安熱區巡守，在高雄市三民區鼎華路，發現杜姓男子（19歲）違規並排停車，下車要買消夜，由於明顯影響交通，員警立刻停車攔他，發覺他精神恍惚，神色緊張，對轎車是權利車也不清楚，只稱是「公司車」。
員警問他有無抽菸，他稱自己不抽菸，但眼尖員警卻發現車上有菸盒，要求他打開。他一打開菸盒，裡面竟有分裝20多小包K他命，員警立即逮捕他。杜男才稱自己找不到工作，才買毒品紓壓。警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言