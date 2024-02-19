台中男開車闖紅燈甩警攔查撞社區巡邏車 警查獲毒品
吳姓男子昨天在台中烏日區開車闖紅燈，警方發現尾隨進行攔查，吳男卻加速逃逸撞上社區守望相助隊巡邏車，共造成4人受傷；警方到場發現吳男車旁丟棄1包毒品，訊後送辦。
台中市警察局烏日分局今天表示，警方昨天晚間10時25分巡邏行經中華路一段時，發現40多歲吳男駕駛的自小客車闖紅燈，立即上前尾隨準備攔查。
不料吳男卻駕車加速逃逸，行經中華路一段近龍田路橋，至臨港東路一段155巷口欲左轉時，撞上對向直行的龍井區田中里守望相助隊巡邏車，造成吳男及巡邏車上陳姓駕駛、劉姓及周姓乘客擦挫傷，幸均無生命危險。
警方趕到現場時，在吳男車輛旁發現1包疑似遭丟棄可疑布包，經打開布包發現海洛因2包、安非他命1包及注射針筒4支等贓證物。
吳男向警方供稱，因身上攜有毒品，見警方才會加速逃逸；全案警方訊問後，依毒品危害防制條例罪嫌將吳男移送台中地檢署偵辦。
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