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預計今年退休…南投休假警上山打獵 疑被誤認成動物遭擊斃

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南投休假警上山打獵 疑被誤認成動物遭擊斃

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投國姓51歲謝姓員警因病休假，預計今年中旬將退休，但他昨天深夜與范姓表哥前往當地山區打獵，疑因天暗視線不良，遭誤認為獵物誤擊，謝男背部中彈身亡。警方已將范男帶回進一步偵訊，並報請檢方相驗遺體，詳情仍待調查釐清。

據了解，謝員任職於埔里警分局長壽派出所，但因身體健康因素，目前請長假在家休養，預計今年6月申請退休，未料昨天深夜與范姓表哥相約上山，至國姓鄉乾溝村與大旗村猴洞坑交界的山區狩獵，卻發生槍擊致死憾事。

謝員與范男進入山區後找尋獵物，但因正值深夜，現場一片漆黑，各自依靠頭燈照路，疑因頭燈燈光疑遭認成是動物的眼睛，謝男遭人開槍射擊，范男發現謝員中彈後，立刻通報119，但救護人員到場時已無生命跡象，送醫後仍不治。

警方目前已將范男帶回派出所偵訊，據了解，范男供稱，當時山區除了他們，還有另1組約2名獵人也在附近；但警方認為，其說詞仍需查證，將調閱山下道路監視器進一步釐清，至於兩人使用的獵槍時否有合法登記也待進一步確認。

而謝姓員警因病請長假休養，不少同事才利用新春假期去拜年探望，今早聽聞他遭槍擊身亡，難以置信。埔里警分局則表示，目前已派遣鑑識人員前往現場鑑識，並報請檢察官、法醫相驗遺體確認死因，全案仍待進一步調查釐清。

南投國姓謝姓員警昨天深夜與范姓表哥上山打獵，疑遭誤認為獵物遭射擊，謝男背部中彈身亡。圖／民眾提供
南投國姓謝姓員警昨天深夜與范姓表哥上山打獵，疑遭誤認為獵物遭射擊，謝男背部中彈身亡。圖／民眾提供
南投國姓謝姓員警昨天深夜與范姓表哥上山打獵，疑遭誤認為獵物遭射擊，謝男背部中彈身亡。圖／民眾提供
南投國姓謝姓員警昨天深夜與范姓表哥上山打獵，疑遭誤認為獵物遭射擊，謝男背部中彈身亡。圖／民眾提供
南投國姓謝姓員警昨天深夜與范姓表哥上山打獵，疑遭誤認為獵物遭射擊，謝男背部中彈身亡。圖／民眾提供
南投國姓謝姓員警昨天深夜與范姓表哥上山打獵，疑遭誤認為獵物遭射擊，謝男背部中彈身亡。圖／民眾提供

埔里 槍擊 頭燈

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