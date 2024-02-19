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影／台中陸配信「同鄉」砸150萬買房...警直追屋主戳破

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬余姓陸配在今年初時，在網路看到投資房地產的廣告，致電詢問後，發現對方是大陸「同鄉」，對方推薦可以150萬元投資台中市中心的小套房，每月可收租2、3萬元，十分划算，余婦不疑，連房子都沒看過，就急著到郵局要提款，行員發現後，趕緊通知警方到場阻詐，警方向該屋屋主查證，戳破騙局，才保住余婦積蓄。

第二警分局育才所警員田政峯、黃世霖前天下午2時許獲報，余姓陸配（64歲）要從郵局提領150萬元現金，行員發現，余婦要匯款時，頻頻使用手機，舉止與一般領款民眾不同，希望警員到場協助瞭解。

警方到場詢問余婦，余婦告知，今年初在網路上看見買套房投資的廣告，致電詢問後，對方自稱是房仲，手中有台中北區某社區套房待售，一戶只要150萬元，一個月租金約2至3萬元，聊天過程中，得知對方是大陸「同鄉」後，認為沒有問題，所以趕緊到銀行領錢。

警方詢問時，余婦只說，只知道要買北區一個社區4樓套房，但沒有實際前往看房，警方實際打電話到該大樓社區及該屋屋主求證，余婦所述的房產，目前仍在「自住」，根本沒有要出售，當場戳破歹徒騙局，余婦得知狀況後，也封鎖該名網友，感謝警方保住積蓄。

第二警分局長周俊銘呼籲，歹徒經常以賺錢名義，誘騙銀髮族、中老年人、退休族群、家庭主婦等對詐騙話術不熟悉、生活單純的對象為標的，民眾在網路上進行投資時務必謹慎，對於投資標的一定要小心求證，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或撥打110請求警方協助。

台中市余姓陸配在今年初聽信同鄉建議，欲購買北區一間套房投資，警方到場戳破詐騙集團謊言。圖／第二警分局提供
台中市余姓陸配在今年初聽信同鄉建議，欲購買北區一間套房投資，警方到場戳破詐騙集團謊言。圖／第二警分局提供
台中市余姓陸配在今年初聽信同鄉建議，欲購買北區一間套房投資，警方到場戳破詐騙集團謊言。圖／第二警分局提供
台中市余姓陸配在今年初聽信同鄉建議，欲購買北區一間套房投資，警方到場戳破詐騙集團謊言。圖／第二警分局提供

套房 網路 詐騙

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