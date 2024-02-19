影／屏東車商搞笑...貼BMW「中部打擊中心」觸法警查辦

屏東縣涂姓二手車商在去年底時，為在朋友圈間搞笑，突發奇想，在自家的BMW X3休旅車車身上，貼上「中部打擊中心」、「中打」字樣，還搭配蜂鳴燈等器材，在屏東、高雄地區行駛，讓其他用路人誤會是公務車輛，屏東警方發現後，趕緊通知刑事局中部打擊犯罪中心，警方在上月底前往抓人，涂坦認涉案，全案依冒充公務員行使其職權罪送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心五隊在今年1月初，接獲屏東警方通報，有一輛BMW X3休旅車，在車身上張貼「中部打擊犯罪中心」的橫式字樣，該橫式字樣的中央，另有張貼直式的「中打」字樣，因與中打偵防車輛不同，因此通報中打查辦。

中打五隊認為，過去曾有詐騙集團假冒警察黑吃黑、假刑警騙財騙色的案件，加上該輛BMW休旅車張貼「中部打擊中心」及「中打」等字樣在道路行駛，易讓民眾誤認為是刑事局的偵防車，且該輛BMW曾在市區道路行駛時，懸掛警示燈，導致民眾誤以為該車輛係執行公務的偵防車，而禮讓優先行駛。

中打五隊與高雄市刑大組成專案小組偵辦，經蒐證後，鎖定使用該輛BMW休旅車的是經營二手車的涂姓車商（42歲），今年1月22日前往屏東抓人，當時涂已將車身字樣撕下，全案查扣警示燈3組、蜂鳴警報器1個、揚聲器1個等證物。

涂男落網後辯稱，只是一時好玩，為了在朋友間搞笑，才會張貼字樣，因為擔心張貼屏東或高雄警察單位的字樣，容易被警方發現，所以才會張貼中打的字樣，但怕引來麻煩，所以有漏掉「犯罪」二字，沒有利用該車從事不法，而且朋友告知有疑慮後，已在今年1月13日投票日前，將字樣撕下。

專案小組將釐清涂男車輛沒有涉及其他刑案後，將依冒充公務員行使其職權罪，函送管轄屏東地檢署偵辦。