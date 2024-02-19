車頭燈太顯眼引警盤查 新北男包包鼓脹原來竟藏這個

新北市板橋警方昨天晚間巡邏行經南雅南路時，發現1輛轎車車前大燈經過改裝太過顯眼，警方隨即將開車的45歲鄭男攔下盤查並準備開立改裝車舉發單。但警方發現鄭男被盤查時神情異常緊張，仔細查看車內發現副駕駛座上的包包鼓脹，經搜查後查獲安非他命及吸食器，鄭男見狀坦承吸毒，詢後被依毒品罪嫌送辦。

據了解，有毒品前科的45歲鄭姓男子，昨天晚間6時許下班後開車行經板橋區南雅南路時，板橋分局板橋派出所警員吳明哲及李家豪巡邏經過，發現鄭男轎車車頭燈經過改裝，燈光十分刺眼立即將車輛攔下盤查。

當鄭男下車配合警方檢查大燈時，警方發現鄭男神情異常緊張十分可疑，仔細查看車內後發現副駕駛座上的包包鼓脹，經鄭男同意後展開搜索，當場在包包內查獲安非他命及吸食器。鄭男見事跡敗露始坦承持有及施用安非他命，警方當場將鄭男逮捕並查扣毒品證物，詢後將依毒品罪嫌移送法辦。

板橋警分局長陳宇桓表示，毒品氾濫影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，並將持續追查各類毒品之來源。陳宇桓呼籲，吸毒快感是瞬間，破滅是永遠，年輕人應拒絕毒品誘惑，從事正當休閒娛樂。

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