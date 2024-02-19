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明揚事件／基層心聲…消防員淪打雜 盼升遷無黑箱

聯合報／ 記者曾伯愷黃子騰陳宏睿／連線報導

明揚大火事件讓消防人事是否該回歸中央引發討論，基層普遍贊成人事制度一條鞭，讓消防回歸專業，不要因地設限，淪為各局處附屬機關，升遷也會比較順暢。

基層消防員說，以前抓貓、抓狗、抓蛇、捕蜂等原屬動保業務，權責單位沒人力就要消防員協助；新冠期間衛生局人力不足，警、消得幫忙打電話做疫調等非業管工作。

基層抱怨其他局處常以「市政一體」、「人力不足」、「消防廿四小時執勤」為由要求協處。消防員被當成打雜工，成了各局處附屬單位，這都跟消防人事問題有關。

另有消防員認為，消防人事回歸中央，「救災模組」才不會各自為政，相關制度也較透明，升遷不會黑箱作業。第一線消防員執行安檢告發時，也較不怕得罪地方人士。若發生跨轄救災救護，各縣市也不會互相推託，導致延誤救援事件發生。

同樣被質疑資歷的台中市消防局長孫福佑說，全台非正科班出身消防局長，可能僅他與許美雪，他認為消防局長在災害現場角色屬「監督」而非「指揮作戰」，即便局長到現場，也是觀察現場救災流程、人員訓練、設備有無缺漏，非對救災人員下指令。

孫福佑說自己轉任消防局長已有十多年經驗，他不認為非正科班就不能任消防局長，但支持消防局長與警察局長一樣，採「中央一條鞭」方式任用，由消防署提供名單，民選縣市首長有任命權，讓消防局長學經歷，可以更符合外界期待。

人力 明揚 消防員 衛生局

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