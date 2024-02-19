明揚事件／學者看法…酬庸凌駕專業 只會苦了基層

警察大學消防系教授簡賢文說，消防人事權在地方政府，產生酬庸，部分消防局長不是消防人員出身，也欠缺專業，地方首長看重短時間的民意輿論，而非消防專業，可能重視經濟發展而輕忽公共安全，讓「消防不再是消防」，應思考台灣當前需要什麼樣的消防局長？

簡賢文說，現行人事制度下，消防工作僅以最低標準推動，按廿年前的落後消防法規、經驗及做法，執行符合常規卻早已不符火災特性的繁複安檢作業，或拚死拚活進入火勢失控的民眾待援處所搶救，消防員工作負擔重、風險高，只有苦勞。

他說，公安是跨部會業務，例如捷運、長隧道、大型體育設施、長期照護機構及企業倉儲、生產、作業設施與場所等，不能單靠消防解決，若消防人事一條鞭，有助於提高至中央政府層級研討。

另外，簡賢文建議，消防局長應至消防署訓練基地或警大消防研究所，進行「高階消防官員」升職專業訓練，培養超越制式法規思維，加強跨局處協調公安與災防作業能力。

消防署前署長陳弘毅說，消防人事一條鞭制度已談論廿多年，當年他草擬消防法時，第四條就明定消防官制由中央立法並執行之，但在立法院審議時被阻擋，造成今天消防人事制度「四不像」，各縣市消防局長隨不同政黨縣市長更迭，專業性不受重視。

陳弘毅認為現階段要建立人事制度一條鞭困難重重，可以考慮先由中央遴選局長人選再經縣市長同意的折衷辦法，配合職位升遷規定，公開甄選，另外實施內外勤輪調，中央、地方也定期輪調，才不會讓人事一灘死水，士氣低落。