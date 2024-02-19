明揚事件／官員「欠缺專業」 暴露消防人事政治化

屏東縣消防局前局長許美雪因明揚大火事件請辭下台，也讓消防人事制度是否應回歸中央「一條鞭」再度引發討論。本報資料照片 屏東縣明揚國際屏東廠去年九月廿二日發生爆炸，造成四名打火弟兄和六名明揚員工共十人罹難，上百人輕重傷，屏東縣消防局前局長許美雪未釐清搶救狀況，逕對外說消防員「射水就引爆」，引爆基層怒火，挨批「有欠專業」最後下台，也扯出她沒第一線救災歷練就當上消防局長，讓消防人事「政治化」問題浮上檯面。

一九九五年消防署成立，脫離警察附屬獨立運作，但人事卻未如警察一條鞭，連教育訓練都沒有專門學校，依舊由警專、警大代訓取得正式學位證書，通過任官資格考試後派任。

消防界認為，目前基層消防人員調任、晉升權責都在地方政府手上，消防署沒有人事權，只負責制定法規、政策擬定、業務督導；消防署權力弱化，地方未必埋單，用人也各有考量，因此可能出現受爭議的消防局長人事。

事件發生後，台中市消防局長孫福佑也被檢視；孫福佑十一年前從警察直接轉任新竹縣消防局長，之前無任何消防資歷；孫認為消防局長是「政務官」任命，但個人支持回歸「中央一條鞭」。

新北市消防局副局長陳崇岳說，火警事件一般是由執行搶救的轄區大隊長、分隊長或現場指揮官對外說明狀況，很少局長親上火線；他認為許美雪是警察大學畢業，擔任過消防局行政室主任、秘書、副局長，局長資格沒有問題，但沒有第一線打火經驗，又說錯話，因此遭質疑。

警察大學消防系教授簡賢文認為，消防局長最重要任務是帶領消防員減災、提升公共安全。地方首長任用的消防局長，應有先進國家公安、減災邏輯思維，具跨部會、局處及領域專業調和能力，提升轄內土木建築、使用場所的公安減災性能，讓第一線消防員在火場救災後安全返隊回家。

消防署回應，消防人事制度，涉及相關法律授權及公務人員官制官規外，亦影響地方政府用人權及自治事項推動，消防署會配合消防業務特性，就現行消防人事管理規定進行檢討，維護及完善消防人員權益與保障。目前依法尊重地方首長用人的權限。