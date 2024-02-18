債主車上找人調頭寸…他接電話以為友人遭擄亮槍攔車 警3小時內逮人

中和何姓男子日前在債主車上打電話向李姓友人調頭寸，李男以為何男遭擄，竟夥同友人開車追逐和當街持槍攔車，警方獲報後在3小時內逮捕李男等3人並依槍砲等罪嫌送辦。

中和警方今天發布新聞稿指出，14日中午12時許接獲通報，中山路二段往板橋方向，有灰色自小客車追逐白色自小客車，並在中山路二段與橋和路口停等紅燈時，灰色自小客駕駛下車持槍及同車乘客2人向白色自小客車吆喝。

警方表示，接獲通報後即調閱監視器偵辦，鎖定涉案灰車開往新店區安祥路逃逸。於是調派員警前往追緝，並在當天下午1時55分於新店區安康路2段與安康路2段341巷口，將涉案車輛攔獲並逮捕李男等3人，查獲改造槍支1支、子彈7顆、狼牙棒及毒品海洛因1包、安非他命1包、毒品咖啡包2包等證物。

經偵訊，何姓男子和余姓男子有債務糾紛，何男在余男車上打電話向李姓友人調頭寸，李男以為何男遭擄竟夥同林姓及呂姓男子開車追逐當街持槍攔車；事後，何男及余男等人到案說明稱是相約出遊。

警方詢後將李男、林男、呂男依槍砲、妨害自由、妨害秩序、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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