下架近5萬投資詐騙廣告卻反覆出現 刑事局批業者不落實

詐騙集團在網路平台投放假投資詐騙廣告，甚至假冒財經、政商等公眾人物招募投資，刑事局近半年通知網路平台下架近5萬則涉及假投資廣告，發現通知下架廣告內容仍持續出現，呼籲平台業者負起社會責任，落實源頭管理。

證券投資信託及顧問法修正，處罰經警方通知涉假投資廣告卻未下架的網路平台，去年6月28日施行。刑事局每日蒐報，彙整金管會證券期貨局提供資料，去年6月30日至12月31日共通知網路平台下架4萬9819則廣告。

刑事局統計通知下架廣告，臉書4萬6941件、YouTube2324件、Google聯播網554件；被冒名人士類別，財經名人占81.51%最多，其餘依序為企業領袖9.40%、媒體網紅5.60%、政治人物2.48%。

刑事局說，曾通報下架相同內容廣告仍持續出現，顯見網路平台業者未落實源頭管理，遏止違法廣告不能單憑警方通報下架，需業者擔負企業社會責任，發現違法內容應主動移除、限制瀏覽等；刑事局將定期公告假投資廣告蒐報件數及話術，協助民眾辨識減少被騙。