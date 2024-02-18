快訊

不只台北燈節才有 台灣燈會最強女鬼「陳守娘」 都出自他手

中壢警取締酒駕 男子攜槍彈經路檢點遭查送辦

中央社／ 桃園18日電

桃園市警局中壢分局今天表示，昨晚執行取締酒駕勤務時，在徐男車內查獲半成品手槍1把及子彈10顆，徐男供稱不知來源，調查後依槍砲彈藥刀械管制條例移請桃園地方檢察署偵辦。

中壢分局普仁派出所副所長黃彥捷接受媒體聯訪表示，普仁派出所17日晚間9時許在轄區的環北路與中豐北路口執行取締酒駕勤務時，25歲的徐男開車經過路檢點時，車內散發疑似毒品氣味，執勤員警隨即指示男子靠路邊停車接受檢查。

黃彥捷說，在警方盤查過程中，眼尖發現徐男後座腳踏處放有一個包包十分可疑，經警方盤問，徐男還說「那個空的」並配合警方打開受檢，沒想到裡面竟放著子彈10顆及改造槍半成品1把，徐男雖供稱不知道子彈和改造槍來源，但仍被警方帶回偵辦。

黃彥捷指出，全案在警方調查後依槍砲彈藥刀械管制條例移請桃園地檢署偵辦。中壢分局表示，除持續向上溯源，也會持續對易發生各類犯罪情事時段，規劃加強威力掃蕩並結合路、攔檢勤務，杜絕各類案件發生，持續維護地區治安。

桃園 槍砲彈藥 酒駕

延伸閱讀

春節後查酒駕意外遇見槍 竟是車內「這原因」露馬腳

證人爆忠明高中後門買500發霰彈 台中男否認賣貨...二審逆轉無罪

北市警路檢查到自己人持毒 警：兩大過免職斷然汰除

雲林憲兵隊偵獲擁槍毒販 查獲毒品與槍彈

相關新聞

身背6案通緝國寶總裁朱國榮傳在大陸落網？ 刑事局透過管道查證

國寶集團總裁朱國榮捲入多件炒股及內線交易案，去年棄保潛逃偷渡出境，外傳已逃至大陸，可能被公安緝獲。刑事局表示，透過管道向...

影／台中少年KTV遭5煞砸頭 禍因「沒帶女伴」？警要查

台中市何姓少年在昨天清晨6時許，在南屯一間KTV包廂內，遭5名惡煞持酒瓶攻擊，何耳、手指掛彩流血，警方到場調查時，五名涉...

酒店狂歡後獨留好友車上睡覺 隔半天再看他已喪命

趙姓男子和羅姓好友前年4月30日凌晨相約到高雄市區酒店尋歡，結束後趙見羅男醉倒，卻把他丟在車上後就自行離去，但半天後羅男...

下架近5萬投資詐騙廣告卻反覆出現 刑事局批業者不落實

詐騙集團在網路平台投放假投資詐騙廣告，甚至假冒財經、政商等公眾人物招募投資，刑事局近半年通知網路平台下架近5萬則涉及假投...

影／KTV酒客互看不爽亮刀亂鬥 新莊警方開槍逮捕18人

新北市新莊區今天凌晨發生KTV酒客離場後打群架，其中有人掏出折疊刀攻擊，造成1人手被劃傷，警方對空鳴槍控制混亂場面，動員...

春節後查酒駕意外遇見槍 竟是車內「這原因」露馬腳

中壢分局昨晚執行取締酒駕勤務，桃園市25歲徐姓男子開車行經中壢區環北路、中豐北路口的路檢點，警方聞到車內疑似散發毒品氣味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。