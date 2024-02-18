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酒店狂歡後獨留好友車上睡覺 隔半天再看他已喪命

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

趙姓男子和羅姓好友前年4月30日凌晨相約到高雄市區酒店尋歡，結束後趙見羅男醉倒，卻把他丟在車上後就自行離去，但半天後羅男都沒回音，趙男返回停車地點，發現羅已死亡，法院審理後，認定羅是死於飲酒過量及吸毒，死亡與趙男無直接關聯，判趙無罪。

判決指出，前年4月30日凌晨0時許，趙男、羅男相約到高雄市區酒店，兩人約在住家附近的超商碰頭，由羅男開車載著趙男前往市區尋歡。

兩人從凌晨喝到中午，因羅男醉倒，由趙男扶著羅男上車，趙開車載著羅男北返，但抵達兩人會合的超商時，羅男仍未酒醒，趙男便將羅留在車上睡覺，自行騎車離區。

事隔約12小時，趙男見羅男都沒跟他聯繫，重回超商查看，發現羅躺在車上一動也不動，報警後羅已明顯死亡，因車上有使用過咖啡包，趙也坦承兩人曾使用毒咖啡，警方懷疑死亡與毒品有關，將趙依過失致死罪嫌送辦。

檢警偵辦時，羅男血液驗出三級毒品反應Mephedrone，死因為急性酒精與多重藥物中毒、環境缺氧窒息、熱灼傷及橫紋肌溶解症，因趙男將羅丟在車上，被檢方依法起訴。

橋頭地院審理時，趙男喊冤，稱他們去酒店前，就有在車上喝毒咖啡，是羅離開酒店時醉倒，他才把他搬進後座，離開前羅還有心跳，他也沒料到羅會死在車上。

法官依據法醫研究所回函，羅體內驗出酒精及三級毒品Mephedrone，且羅體內Mephedrone已達致死濃度，認定羅的死因應為酒精、毒品使用過量死亡，與趙男並無直接關聯。

法官綜合事證，認為趙男不具醫學常識，依常情對於羅當時已因飲酒、吸毒過量導致死亡有預見可能，因此無從推定趙此時具有違反注意義務，判他無罪。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

橋頭地院外觀。圖／本報系資料照
橋頭地院外觀。圖／本報系資料照

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