春節後查酒駕意外遇見槍 竟是車內「這原因」露馬腳

中壢分局昨晚執行取締酒駕勤務，桃園市25歲徐姓男子開車行經中壢區環北路、中豐北路口的路檢點，警方聞到車內疑似散發毒品氣味，盤查過程發現後座腳踏處放有一個鼓鼓的包包，打開竟是一把改造槍及彈匣10顆子彈，警方發現有底火，警方今天上午表示，徐男辯假槍，警訊後將徐依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方表示，普仁派出所員警在中壢環北路、中豐北路口，執行春節後取締酒駕勤務，徐男開車經過酒駕路檢點，警方要求搖下車窗，聞到散發疑似毒品氣味，開車門盤查，眼尖發現後座腳踏處鼓鼓的包包可疑，徐男一度騙稱包包是空的。

徐男打開包包，警方未料竟是一把改造槍及彈匣10顆子彈，徐男辯稱，不知道假槍和子彈是怎麼來的，警員告知槍有底火存在，警方當場帶回偵辦，徐男胡扯向不知名男子取得，警方訊後將他移送桃檢偵辦，並持續向上溯源擴大偵辦。