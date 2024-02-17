影／通緝男見警躲露饀！被逮稱生病要就醫 仍難逃牢獄之災

穿紅衣陳姓男子因案遭通緝，昨在新北市路邊抽菸，見警巡邏經過刻意走進騎樓閃躲卻露饀，被逮後又稱有病要就醫，員警叫救護車到派出所送醫後，依法解送歸案，仍難逃牢獄之災。

新北市海山警分局江翠派出所員警昨天中午巡邏經過板橋區光武街，身穿大紅上衣，原本坐在路邊機車上抽菸的陳姓男子（34歲）一見有員警，立即起身快步走往騎樓閃躲，因動作太明顯，引起員警注意，立即上前盤查。

查果真不出員警所料，經查陳男涉毒品案件，為台北地檢署與桃園地檢署分別於2023年12月22日及29日發布通緝，原來他的戶籍已被遷雲林戶政事務所，因都在工地打工，四處為家，法院傳喚出庭均未到庭，已確定判刑8月必須入監執行。

陳男為警方帶返派出所後，使出拖字訣，聲稱心臟有問題要就醫，員警只好叫救護車到派出所將人送醫後，今依法解送歸案，陳男仍難逃牢獄之災。

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