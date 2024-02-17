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影／初五當街逼車持槍威脅…竟源於烏龍綁架案 警以車追人速逮3嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今年大年初五，李姓男子涉嫌持槍夥同林姓及呂姓男子2人，大白天在新北市中和區當街逼車威脅，警方獲報以車追人於案發2小時速逮3嫌到案，查扣改造槍彈及各式毒品，警詢後將李男3人依違反槍砲、妨害自由、妨害秩序、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警方本月14日大年初五中午12時許，接獲新北市警局110通報，民眾報案指稱在中和區中山路二段與建一路口往板橋方向，目睹 一輛灰色汽車疑似追逐並趁停等紅燈之際，攔下一輛白色汽車，灰色汽車男性駕駛下車後涉嫌持槍與兩名同車乘客朝白色汽車大聲吆喝，白色汽車駕駛見情況緊急，立即加速閃避開走。

中和警分局獲報，由偵查隊及轄區中原派出所共組專案小組，調閱案發地點監視器，鎖定涉案灰色汽車事後由中和朝新店區安祥路山區逃逸，警方以車追人，當天下午1時55分在新店區安康路2段與安康路2段341巷口，發現該車立即前後包夾，員警持槍強勢逮捕開車的李姓男子（34歲）及同車林姓男子（28歲）與呂姓男子（31歲）3人，並在車內起獲改造手槍1支、子彈7顆、海洛因、安非他命各1包、毒品咖啡包2包、玻璃球吸食器等證物，另查扣行動電話3支。

據了解，起因是何姓男子（29歲）因積欠黃姓男子（28歲）25萬元，因大過年急需用錢，黃男當天開車夥同俞姓男子（29歲）找何男商討債務問題，何男因身上沒錢，在黃男車上打電話找一名女性友人求助周轉，該女誤以為何男遭人押走，向李男求救，李男才涉嫌持槍夥同林男和呂男攔車欲救人，才鬧出這起烏龍綁架案。

警詢後將李男等3人依違反槍砲、妨害自由、妨害秩序、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦；惹禍的何男也被警方查出涉詐欺案未出庭，為屏東地檢署發布詐欺通緝，中和警方昨天在新店區逮捕何男到案，今天也依法解送歸案。

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大年初五，李姓男子涉嫌持槍夥同林姓及呂姓男子2人於正中午在新北市中和區當街逼車持槍威脅，警方獲報以車追人於案發2小時速逮3嫌到案，查扣改造槍彈及各式毒品。記者王長鼎／翻攝
大年初五，李姓男子涉嫌持槍夥同林姓及呂姓男子2人於正中午在新北市中和區當街逼車持槍威脅，警方獲報以車追人於案發2小時速逮3嫌到案，查扣改造槍彈及各式毒品。記者王長鼎／翻攝
大年初五，李姓男子涉嫌持槍夥同林姓及呂姓男子2人於正中午在新北市中和區當街逼車持槍威脅，警方獲報以車追人於案發2小時速逮3嫌到案，查扣改造槍彈及各式毒品。記者王長鼎／翻攝
大年初五，李姓男子涉嫌持槍夥同林姓及呂姓男子2人於正中午在新北市中和區當街逼車持槍威脅，警方獲報以車追人於案發2小時速逮3嫌到案，查扣改造槍彈及各式毒品。記者王長鼎／翻攝
大年初五，李姓男子涉嫌持槍夥同林姓及呂姓男子2人於正中午在新北市中和區當街逼車持槍威脅，警方獲報以車追人於案發2小時速逮3嫌到案，查扣改造槍彈及各式毒品。記者王長鼎／翻攝
大年初五，李姓男子涉嫌持槍夥同林姓及呂姓男子2人於正中午在新北市中和區當街逼車持槍威脅，警方獲報以車追人於案發2小時速逮3嫌到案，查扣改造槍彈及各式毒品。記者王長鼎／翻攝
大年初五，李姓男子涉嫌持槍夥同林姓及呂姓男子2人於正中午在新北市中和區當街逼車持槍威脅，警方獲報以車追人於案發2小時速逮3嫌到案，查扣改造槍彈及各式毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
大年初五，李姓男子涉嫌持槍夥同林姓及呂姓男子2人於正中午在新北市中和區當街逼車持槍威脅，警方獲報以車追人於案發2小時速逮3嫌到案，查扣改造槍彈及各式毒品，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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