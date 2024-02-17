中央銀行前副總裁梁成金逃亡逾10年 最高檢察署下令註銷護照
最高檢察署今天公布新一波13名外逃要犯名單，要求檢察機關依法通知外交部廢止並註銷中華民國護照，不讓通緝犯有持我國護照逍遙海外餘地，檢方公布對象包括中央銀行前副總裁梁成金，梁因背信案判刑2年確定後逃亡迄今。
最高檢說，梁成金於交通銀行任內涉及超貸案造成銀行8億元損失，通緝逾10年，梁嚴重危害社會經濟秩序。
現年85歲的梁成金曾任中央銀行副總裁、中央存款保險公司總經理、行政院經濟建設委員會副主任委員、合作金庫董事長、交通銀行董事長、新光商業銀行董事長，他於背信罪宣判當日逃亡，最後的下落是美國洛杉磯。
最高檢日前公布國寶集團創辦人朱國榮等11名重大通緝犯名單，本月2日要求檢察機關發函建請法院向外交部領事事務局廢止其護照，緝逃作業已完成。
最高檢今天公布新一波13人名單， 除梁成金外，另有
1、何存秀。何擔任岡山鎮民代表會主席與鎮長配合收取工程回扣款，犯罪所得462萬元，判17年10月確定，後出境至廈。
2、施宜璋。施因殺人罪判處有期徒刑16年4月確定，出境至澳門。
3、李百洋。李因製造毒品判有期徒刑15年8月確定，後出境至東京。
4、林育震。林因運輸毒品罪判刑15年4月確定，扣案安非他命5573.64公克、海洛因997.74公克，危害社會治安重大，後來出境至成都。
5、 莊錦池。莊運輸毒品判處有期徒刑15年確定，與共犯自越南非法運輸第一級毒品海洛因磚12塊入境我國，後來出境至澳門。
6、張家銘。張違反證券交易法判處有期徒刑12年10月確定，2012年間上櫃公司普格科技以假交易方式灌水營收美化財報，張收取報酬掏空公司資產，犯罪所得3億6166萬3564元，後來出境至香港。
7、倪忠安。倪結夥強盜判處有期徒刑12年確定，後出境至中國大陸。
8、羅自宏。羅犯強盜強制性交罪判處有期徒刑11年6月確定，他夜間侵入獨居女子住處性侵後強盜其財物，後來出境至緬甸。
9、賴彥翰。賴犯殺人、組織犯罪等罪判有期徒刑11年2月確定，他是竹聯幫孝堂天母分會副會長，危害社會治安重大，後來出境至香港。
10、顏定豐。顏因殺人案判處有期徒刑10年6月確定，後出境至香港。
11、陳長義。陳因貪汙罪判處有期徒刑10年6月確定，他與高雄市立英明國中校長共同犯經辦公用工程收取回扣罪，犯罪所得178萬7440元遭沒收，陳判刑後出境至中國大陸。
12、 蕭宸緯。蕭因詐欺罪判處有期徒刑10年6月確定，蕭以網路交友對不特定女子詐取金錢，被害人多達21人，犯罪不法利得計1400餘萬元，判刑之後出境至柬埔寨。
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