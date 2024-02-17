中央銀行前副總裁梁成金逃亡逾10年 最高檢察署下令註銷護照

最高檢察署今天公布新一波13名外逃要犯名單，要求檢察機關依法通知外交部廢止並註銷中華民國護照，不讓通緝犯有持我國護照逍遙海外餘地，檢方公布對象包括中央銀行前副總裁梁成金，梁因背信案判刑2年確定後逃亡迄今。

最高檢說，梁成金於交通銀行任內涉及超貸案造成銀行8億元損失，通緝逾10年，梁嚴重危害社會經濟秩序。

現年85歲的梁成金曾任中央銀行副總裁、中央存款保險公司總經理、行政院經濟建設委員會副主任委員、合作金庫董事長、交通銀行董事長、新光商業銀行董事長，他於背信罪宣判當日逃亡，最後的下落是美國洛杉磯。

最高檢日前公布國寶集團創辦人朱國榮等11名重大通緝犯名單，本月2日要求檢察機關發函建請法院向外交部領事事務局廢止其護照，緝逃作業已完成。

最高檢今天公布新一波13人名單， 除梁成金外，另有

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885