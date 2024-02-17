快訊

陽明交大中醫系設「非頂標門檻」 個申面試要找這特質學生

林千又遭毒打！怒揭富商男友身分 友爆料「她是小三害人離婚」

影／台中逢甲商圈當街擄人 警轟12槍再追到南投抓3嫌 1人在逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央銀行前副總裁梁成金逃亡逾10年 最高檢察署下令註銷護照

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署今天公布新一波13名外逃要犯名單，要求檢察機關依法通知外交部廢止並註銷中華民國護照，不讓通緝犯有持我國護照逍遙海外餘地，檢方公布對象包括中央銀行前副總裁梁成金，梁因背信案判刑2年確定後逃亡迄今。

最高檢說，梁成金於交通銀行任內涉及超貸案造成銀行8億元損失，通緝逾10年，梁嚴重危害社會經濟秩序。

現年85歲的梁成金曾任中央銀行副總裁、中央存款保險公司總經理、行政院經濟建設委員會副主任委員、合作金庫董事長、交通銀行董事長、新光商業銀行董事長，他於背信罪宣判當日逃亡，最後的下落是美國洛杉磯。

最高檢日前公布國寶集團創辦人朱國榮等11名重大通緝犯名單，本月2日要求檢察機關發函建請法院向外交部領事事務局廢止其護照，緝逃作業已完成。

最高檢今天公布新一波13人名單， 除梁成金外，另有

1、何存秀。何擔任岡山鎮民代表會主席與鎮長配合收取工程回扣款，犯罪所得462萬元，判17年10月確定，後出境至廈。

2、施宜璋。施因殺人罪判處有期徒刑16年4月確定，出境至澳門。

3、李百洋。李因製造毒品判有期徒刑15年8月確定，後出境至東京。

4、林育震。林因運輸毒品罪判刑15年4月確定，扣案安非他命5573.64公克、海洛因997.74公克，危害社會治安重大，後來出境至成都。

5、 莊錦池。莊運輸毒品判處有期徒刑15年確定，與共犯自越南非法運輸第一級毒品海洛因磚12塊入境我國，後來出境至澳門。

6、張家銘。張違反證券交易法判處有期徒刑12年10月確定，2012年間上櫃公司普格科技以假交易方式灌水營收美化財報，張收取報酬掏空公司資產，犯罪所得3億6166萬3564元，後來出境至香港。

7、倪忠安。倪結夥強盜判處有期徒刑12年確定，後出境至中國大陸。

8、羅自宏。羅犯強盜強制性交罪判處有期徒刑11年6月確定，他夜間侵入獨居女子住處性侵後強盜其財物，後來出境至緬甸。

9、賴彥翰。賴犯殺人、組織犯罪等罪判有期徒刑11年2月確定，他是竹聯幫孝堂天母分會副會長，危害社會治安重大，後來出境至香港。

10、顏定豐。顏因殺人案判處有期徒刑10年6月確定，後出境至香港。

11、陳長義。陳因貪汙罪判處有期徒刑10年6月確定，他與高雄市立英明國中校長共同犯經辦公用工程收取回扣罪，犯罪所得178萬7440元遭沒收，陳判刑後出境至中國大陸。

12、 蕭宸緯。蕭因詐欺罪判處有期徒刑10年6月確定，蕭以網路交友對不特定女子詐取金錢，被害人多達21人，犯罪不法利得計1400餘萬元，判刑之後出境至柬埔寨。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

最高檢今天公布13名外逃通緝犯。圖／最高檢察署提供
最高檢今天公布13名外逃通緝犯。圖／最高檢察署提供
中央銀行前副總裁梁成金。圖／聯合報系資料照片
中央銀行前副總裁梁成金。圖／聯合報系資料照片

毒品 護照 通緝

延伸閱讀

影／驚險一瞬間！台中通緝犯撞警骨折逃逸 警開槍制止畫面曝

獨步全球！新加坡全面開放外籍旅客自動通關 預計下半年上路

國寶集團朱國榮炒股、內線交易6案通緝 檢方啟動「廢止註銷護照」

高雄男「繼承」亡兄身分過活10年 爽用健保還成功辦護照

相關新聞

影／台中逢甲商圈當街擄人 警轟12槍再追到南投抓3嫌 1人在逃

台中市逢甲商圈15日半夜驚傳打架擄人，警方連開12槍未料3名犯嫌仍逃逸，所幸救出險遭擄的安姓男子，昨再循線到南投拘提甯姓...

中央銀行前副總裁梁成金逃亡逾10年 最高檢察署下令註銷護照

最高檢察署今天公布新一波13名外逃要犯名單，要求檢察機關依法通知外交部廢止並註銷中華民國護照，不讓通緝犯有持我國護照逍遙...

北市女子「我中槍了」 警急赴現場見她頭部中彈昏迷

台北市警方昨晚接獲鄭姓女子致電稱「我中槍了」求救，循線到大佳河濱公園一處停車場找人，發現鄭女獨自持槍待在汽車內，其頭部受...

影／台中囂張竊賊開小貨車2度撞警 勇警開4槍火速逮人

44歲陳姓男子昨晚涉嫌在台中市大里區偷小貨車，被台中市警局霧峰分局內新派出所員警巡邏警力攔捕時，竟2度駕駛偷來的小貨車衝...

影／驚險一瞬間！台中通緝犯撞警骨折逃逸 警開槍制止畫面曝

台中市大里區大明路、永隆路口今天凌晨3時許，發生卓姓通緝犯開車衝撞員警逃逸，員警立即對空鳴槍一發，造成一名警員腳部遭輾骨...

女持空氣槍自傷腦門 吃痛打110稱「我中槍了」求救

鄭姓女子長期情緒不穩，昨晚在台北市大佳河濱公園八號水門旁停車場持空氣槍自傷，吃痛報警求助，送醫後無大礙，詳細案情檢警持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。