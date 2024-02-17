北市女子「我中槍了」 警急赴現場見她頭部中彈昏迷

台北市警方昨晚接獲鄭姓女子致電稱「我中槍了」求救，循線到大佳河濱公園一處停車場找人，發現鄭女獨自持槍待在汽車內，其頭部受撕裂傷、意識不清，所幸送醫救治後無大礙，警方初判槍支是未管制、不具殺傷力的瓦斯槍，待鄭女狀況穩定將進一步釐清案情。

警方調查，33歲鄭女昨晚9時許撥打110，自稱「中槍」需要協助，警方獲報立刻派員循線前往，在大佳河濱公園第八號水門外一處停車場內找到鄭女所駕汽車，發現鄭女獨自待在汽車駕駛座上，右手持槍，頭部右側太陽穴有撕裂傷，傷口出血但未貫穿，有呼吸心跳但意識不清，立刻將其送往馬偕醫院救治。

據悉，鄭女長期情緒不穩，先前曾有自傷紀錄，警方昨封鎖現場進行採證，將鄭女所持手槍送驗，另在鄭女汽車內發現不明鎮靜藥物，磁吸式手機架上掛有一把水果刀、車門內側置物處放有一罐辣椒水，以及一顆掉落在踏墊上的塑膠彈丸。

員警初判鄭女所持手槍是未管制、不具殺傷力的瓦斯槍，但近距離發射仍可傷害人體，確切有無殺傷力有待進一步檢驗，全案不排除是鄭女因情緒不穩自傷。

警方表示，鄭女昨晚送醫治療後已無大礙，目前正在加護病房觀察中，待狀況回穩後，員警將進一步詢問釐清確切案情，案發後也已通知鄭女母親配合調查。

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