影／驚險一瞬間！台中通緝犯撞警骨折逃逸 警開槍制止畫面曝

台中市大里區大明路、永隆路口今天凌晨3時許，發生卓姓通緝犯開車衝撞員警逃逸，員警立即對空鳴槍一發，造成一名警員腳部遭輾骨折，員警對空鳴槍嚇阻，送醫治療後無生命危險。警方已鎖定犯嫌身分及車輛，積極追緝中。

國光派出所副所長林辰陽說明，員警今天凌晨3時45分許，巡邏行經大里區大明路口，發現一輛轎車違規停車，上前盤查時，發現駕駛46歲卓姓男子遭通緝，卓男疑心虛開車衝撞員警後逃逸，員警立即對空鳴槍一發。經檢視一名警員腳部骨折，送醫治療後無生命危險。警方已鎖定犯嫌身分及車輛，積極追緝中。

從現場影片可以看出，當時卓男駕駛的黑色轎車由2名警員騎乘警用機車包夾，員警下車盤查發現卓男遭通緝後，敲車窗要求卓姓駕駛下車，卓男沒理會，倒車撞擊後方一輛黑色轎車後，調轉方向逃逸。員警見狀，持槍喝令卓男下車受檢，但卓男不願配合猛踩油門衝撞員警，員警隨即對空鳴槍一發，仍遭卓男駕車逃逸。