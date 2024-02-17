快訊

安卓慘了！iPhone 16傳新推2款萬元手機攻低價市場 蘋果這1型號消失

日本被德國擠掉淪第4 謝金河指純粹1因素：不必太擔心

影／驚險一瞬間！台中通緝犯撞警骨折逃逸 警開槍制止畫面曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區大明路、永隆路口今天凌晨3時許，發生卓姓通緝犯開車衝撞員警逃逸，員警立即對空鳴槍一發，造成一名警員腳部遭輾骨折，員警對空鳴槍嚇阻，送醫治療後無生命危險。警方已鎖定犯嫌身分及車輛，積極追緝中。

國光派出所副所長林辰陽說明，員警今天凌晨3時45分許，巡邏行經大里區大明路口，發現一輛轎車違規停車，上前盤查時，發現駕駛46歲卓姓男子遭通緝，卓男疑心虛開車衝撞員警後逃逸，員警立即對空鳴槍一發。經檢視一名警員腳部骨折，送醫治療後無生命危險。警方已鎖定犯嫌身分及車輛，積極追緝中。

從現場影片可以看出，當時卓男駕駛的黑色轎車由2名警員騎乘警用機車包夾，員警下車盤查發現卓男遭通緝後，敲車窗要求卓姓駕駛下車，卓男沒理會，倒車撞擊後方一輛黑色轎車後，調轉方向逃逸。員警見狀，持槍喝令卓男下車受檢，但卓男不願配合猛踩油門衝撞員警，員警隨即對空鳴槍一發，仍遭卓男駕車逃逸。

台中市大里區大明路、永隆路口今天凌晨3時許，卓姓通緝犯遭盤查，倒車後衝撞員警，造成員警腳部骨折。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區大明路、永隆路口今天凌晨3時許，卓姓通緝犯遭盤查，倒車後衝撞員警，造成員警腳部骨折。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區大明路、永隆路口今天凌晨3時許，卓姓通緝犯遭盤查，倒車後衝撞員警，造成員警腳部骨折。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區大明路、永隆路口今天凌晨3時許，卓姓通緝犯遭盤查，倒車後衝撞員警，造成員警腳部骨折。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區大明路、永隆路口今天凌晨3時許，卓姓通緝犯遭盤查，倒車後衝撞員警，造成員警腳部骨折。記者趙容萱／翻攝
台中市大里區大明路、永隆路口今天凌晨3時許，卓姓通緝犯遭盤查，倒車後衝撞員警，造成員警腳部骨折。記者趙容萱／翻攝

台中市 通緝 骨折

延伸閱讀

基隆環保回收車不慎撞傷婦人骨折 局長致歉理賠善後

少女玩氣墊遊具玩到骨折、家屬質疑保護消費者權益只做半套 彰縣府回應

少女遊彰化溪州公園付費玩氣墊竟骨折 家屬批縣府後知後覺

詐欺車手門聯貼「賺他一個億」警順籐摸瓜捕獲3通緝犯

相關新聞

影／驚險一瞬間！台中通緝犯撞警骨折逃逸 警開槍制止畫面曝

台中市大里區大明路、永隆路口今天凌晨3時許，發生卓姓通緝犯開車衝撞員警逃逸，員警立即對空鳴槍一發，造成一名警員腳部遭輾骨...

女持空氣槍自傷腦門 吃痛打110稱「我中槍了」求救

鄭姓女子長期情緒不穩，昨晚在台北市大佳河濱公園八號水門旁停車場持空氣槍自傷，吃痛報警求助，送醫後無大礙，詳細案情檢警持續...

西門町捷運站旁初五槍擊案 北檢今再聲押2嫌

北市西門町捷運站旁騎樓前天凌晨發生槍擊案，23歲的林姓男子等一夥人在西門町幫朋友慶生，因敬酒問題同年的與翁姓男子起口角，...

還沒詐騙就被捕！台、馬合作 吉隆坡逮4台籍男

馬來西亞媒體報導，武吉阿曼商業罪案調查局，16日舉行記者會，表示和台灣警方合作，1月底在吉隆坡民宅，以「涉嫌開設詐騙基地...

小黃司機深夜行色可疑 南警查獲「蠟筆小新」毒品包

台南34歲李姓小黃司機今凌晨1時許在北區文賢路巷弄內未緊靠道路右側臨停，疑在使用手機，市警五分局員警見狀上前攔查，眼尖瞥...

男騎車闖紅燈不配合攔查 刻意停車偽裝路人仍被識破、坦承攜海洛因

55歲尤姓男子昨晚騎機車行經桃園中壢新中北路段與興仁路口，因闖紅燈遭警方上前攔查，未料尤男竟加速逃逸且多次違規闖紅燈，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。