女持空氣槍自傷腦門 吃痛打110稱「我中槍了」求救

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

鄭姓女子長期情緒不穩，昨晚在台北市大佳河濱公園八號水門旁停車場持空氣槍自傷，吃痛報警求助，送醫後無大礙，詳細案情檢警持續調查中。

警方初步調查，33歲鄭女2月16日晚上9時許獨自駕駛汽車前往大佳河濱公園鄰近濱江街的第八號水門旁停車場，持空氣槍朝太陽穴擊發自傷，受傷後自行撥打110求救，電話中還稱「我中槍了」。

由於西門町商圈日前才發生槍擊案，警方不敢大意，獲報後立刻派員到場，將鄭女送往馬偕醫院救治，同時封鎖現場進行採證。

據悉，鄭女長期情緒不穩，先前曾有自傷行為，案發時空氣槍近距離對準頭部擊發自傷後，塑膠彈丸擊傷鄭女頭部，傷口出血但未貫穿，警方介入後在鄭女座車中發現水果刀、辣椒水、不明藥物，以及掉落在車內的塑膠彈丸，不排除鄭女因情緒不穩而自傷。

警方表示，全案後續將送驗槍支、聯繫鄭女家屬到案說明，持續調查釐清確切案情。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

警方封鎖現場進行採證，放在鄭女車上發現水果刀、辣椒水、不明藥物等。記者李隆揆／攝影
警方封鎖現場進行採證，放在鄭女車上發現水果刀、辣椒水、不明藥物等。記者李隆揆／攝影

停車場 大佳河濱公園 情緒

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