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男騎車闖紅燈不配合攔查 刻意停車偽裝路人仍被識破、坦承攜海洛因

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

55歲尤姓男子昨晚騎機車行經桃園中壢新中北路段與興仁路口，因闖紅燈遭警方上前攔查，未料尤男竟加速逃逸且多次違規闖紅燈，警方呼叫支援最終逮人，尤男坦承因攜有海洛因才會加速逃逸，警詢後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局仁愛派出所員警昨晚間9時30分許，巡邏經新中北路段與興仁路口，見尤男騎機車闖紅燈便上前攔查，未料尤男竟加速逃逸且多次違規闖紅燈，員警立刻並通報線上警網支援攔查。

怎料尤男刻意鑽進榮安十三街5巷內停車後，並想偽裝路人，仍被馬上趕到的員警發現盤查，見逃不了尤男坦承因攜有毒品在身而心虛想躲避攔查，隨後主動交付口袋的海洛因1小包，警詢後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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55歲尤姓男子昨晚騎機車行經桃園中壢新中北路段與興仁路口，因闖紅燈遭警方上前攔查，未料尤男竟加速逃逸且多次違規闖紅燈，最終仍被逮。記者翁唯真／翻攝
55歲尤姓男子昨晚騎機車行經桃園中壢新中北路段與興仁路口，因闖紅燈遭警方上前攔查，未料尤男竟加速逃逸且多次違規闖紅燈，最終仍被逮。記者翁唯真／翻攝
55歲尤姓男子昨晚騎機車行經桃園中壢新中北路段與興仁路口，因闖紅燈遭警方上前攔查，未料尤男竟加速逃逸且多次違規闖紅燈，最終仍被逮。記者翁唯真／翻攝
55歲尤姓男子昨晚騎機車行經桃園中壢新中北路段與興仁路口，因闖紅燈遭警方上前攔查，未料尤男竟加速逃逸且多次違規闖紅燈，最終仍被逮。記者翁唯真／翻攝

桃園 毒品

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