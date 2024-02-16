【重磅快評】晚安小雞下場 為網紅和政治人物上一堂課

直播主「晚安小雞」過年期間在柬埔寨開直播爭議鬧大，如今被柬國法院判要關2年，近年來國內外都有網紅為爭取流量、造假或刻意製造糾紛等衍生爭議事件，但國內不少政治人物近年為搶年輕人眼球，也愛蹭網紅賺聲量，更助長歪風。柬國此次迅速的執法行動，對於為搶流量不擇手段的網紅與愛蹭網紅的政治人物，都是一大警示。

「晚安小雞」過去在國內就有諸多爭議作為，包括兩年前闖入中部一處危樓、卻聲稱遭遊民對他拿刀追殺，中途還拿出贊助廠商的產品「壓驚」，事後雖被警方以影片內容是散布謠言，依社維法送辦，但法院卻因警方未提出他憑空捏造、自導自演的證據而判無罪。依我國社維法規定，即使判有罪，也只能處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

這也是許多網紅直播主根本無視於此，為打知名度、誇張謊言漫天都無所謂，不少網紅甚至因私人糾紛，在直播中公然辱罵對手三字經、甚至網紅間彼此互嗆開罵，這幾年法院裡出現跟網紅有關的糾紛、官司也愈來愈多。

直播時因罵人、說謊或許在台灣判刑不重，但若為了生意而引發槍擊、恐嚇事件者如連千毅引爆的網紅直播之亂，遭判刑7年定讞而入獄，或如過年前也曾引發一波網紅爭議的Toyz劉偉健曾被查出販售逾五百顆大麻菸彈，被判4年2月；但網紅靠著聲量搶生意、甚至背後都有黑道幫派勢力介入時，網紅亂象所凸顯的社會問題，早已引起諸多討論。

但政治人物為了搏聲量，邀知名直播主開箱、同框等操作，只想爭取年輕人選票，甚至透過網紅為特定議題帶風向、進行認知作戰等現象，早已屢見不鮮；但對於網路直播和自媒體製造的亂象，卻從未思考如何規範，台灣的直播主因此誤以為網路世界可以隨意編造各種謊言、任由各種荒誕離奇的言行侵蝕下一代。

從過年前爆發的網紅超哥與Toyz當街毆打、陳沂出門疑遭人買凶毆打等案，到如今晚安小雞跑到柬埔寨自導自演遭毆打等網紅亂象，柬埔寨對於煽動製造社會動亂者的重懲，對比國內網紅常見不實言論、黑幫介入撐腰等現狀，過去愛蹭網紅的政治人物，看看柬埔寨追查事實、執法之迅速，再回頭想想台灣現狀，誰該負責？