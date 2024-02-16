柬警偵辦 「晚安小雞」坦承影片造假

網紅晚安小雞（右三）、阿鬧（右二）赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，在記者會被上銬下跪道歉，承認影片造假。記者李奕昕／翻攝 網紅「晚安小雞」、「阿鬧」赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，恐須於當地服刑；兩人昨在記者會下跪道歉稱影片造假，指柬國治安良好。外交部、刑事局昨表示，尊重柬國偵審，保持聯繫及提供必要協助。

「晚安小雞」陳姓男子（卅一歲）本月十二日直播宣稱在柬埔寨凱博園區，畫面中被追逐攻擊後中斷直播，隔天直播稱遭毆打、控制行動及搶走現金獲釋，但網友比對畫面，懷疑在閒置建築而非園區，也質疑手機仍在身上。

柬埔寨警方前天帶回陳及協助拍攝的魯姓男子「阿鬧」（卅四歲），昨開記者會。據柬中時報報導，柬國西哈努克省長郭宗朗在該省警察局開記者會說明，兩人今年一月策畫，本月十一日抵達金邊國際機場，前往西港途中買軍裝，隔天買假槍、冒充鮮血的紅色液體，當晚在「爛尾樓」直播，經查自導自演，犯嚴重錯誤，將移送法辦，刑滿後驅逐出境。

柬中時報上傳記者會影片，畫面中兩人被上銬。陳說，承認錯誤要說抱歉，語畢鞠躬，接著與魯下跪被旁人拉起，陳起身用英文說「I'm so sorry, Please give me a chance.」他說，影片變造，其實柬埔寨是治安非常好、非常美麗的國家，適合觀光旅遊，不存在網路及新聞媒體說有詐騙、綁架、販毒，沒像外界謠傳這麼可怕，非常後悔抱歉，希望柬國政府給他機會。

魯說，每次到任何國家直播，雖主題較強烈，觀眾非常喜歡他們介紹當地特色與美，原計畫最後三、四天拍攝柬埔寨美麗的風景及人事物，但沒機會，希望柬埔寨政府給他們機會，以他們的流量讓大家知道柬國治安非常好，不像國際新聞所寫有這麼多事件發生。

外交部表示，外交部、駐外館處未接獲當事人、家屬聯繫尋求協助，尊重柬埔寨警方及司法單位調查與審理，駐外館處會協助確保國人在當地受到公平司法程序及合理對待，提供必要協助。

刑事局指出，依先前類似案例，柬埔寨警方可能以煽動歧視、提供虛假申報、非法干涉公共職能之行使等三罪偵辦移送，尊重當地司法調查，駐越南聯絡官持續與駐外單位、當地警方保持聯繫。